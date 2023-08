Az elsősök több mint fele, 1.708 hallgató a rendkívüli ütemben fejlődő agrár- és élelmiszertudományi területen kezdheti meg tanulmányait, ami nemzetgazdasági szempontjából is rendkívüli jelentőséggel bír, emelte ki értékelésében prof. Gyuricza Csaba, a MATE rektora.

– Az egyetemünkre felvett elsőéves hallgatók rekordmagas száma egyértelműen azt mutatja, hogy az intézményünkbe vetett bizalom folyamatosan növekszik, és az alapítványi működési forma is beigazolta a hozzá fűzött reményeket. Külön öröm, hogy a rendkívül intenzív pályaorientációs tevékenységünknek köszönhetően egyre többen választják a számos kihívást tartogató, ugyanakkor biztos megélhetést nyújtó agrárképzéseinket, sőt hosszú évek után Szarvason is újra elindíthatjuk nappali tagozaton a mezőgazdasági mérnöki alapképzést – összegzett az egyetem első embere.

A legtöbb gólya Gödöllőn kezdheti meg tanulmányait, hiszen a Szent István campusra 1.132, a Budai campusra 898, a kaposvárira 736, a keszthelyi Georgikonra 236, a gyöngyösi Károly Róbert campusra 325, a szarvasi képzési helyre pedig 40 tanulni vágyó fiatal jutott be.

A legmagasabb létszámmal, 262 fővel a mezőgazdasági mérnöki alapképzés indulhat a MATE campusain, amelyet 248 felvett hallgatóval a kertészmérnöki, 222-vel az élelmiszermérnöki, majd 155 felvett tanulni vágyóval a tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzés követ. Az egyetemi toplistán szerepel a gépészmérnök alapszak is, amelyre 148-an jutottak be, s népszerű az egyetemen az ötéves osztatlan agrármérnöki szak is, amelyen százan kezdik meg tanulmányaikat szeptemberben.

A kaposvári szakok idén kiemelten sok felvételizőt vonzottak, hiszen tavalyhoz képest 65 százalékkal többen nyertek felvételt az intézménybe. Különösen népszerűek a pedagógiai képzések, amelyekre az elmúlt évinél több mint kétszer annyian kerültek be. Az egyik legnépszerűbb szak a gyógypedagógia alapképzés, amelyre 143-an nyertek felvételt.

A siker kovácsai: b-j dr. Vörös Péter, a kaposvári campus főigazgatója, Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a budai campus főigazgatója, dr. Szabó Péter, a Georgikon főigazgató-helyettese és dr. Rózsa László, a Georgikon főigazgatója (Fotó: ZH)

A MATE szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire további felvételizőket vár az egyetem Keszthelyre is. Ezekre a korábban megszerzett diplomára alapuló képzésekre – többek között a szőlő- és borgazdasági, a talajtani vagy a vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki területen – augusztus 15-ig lehet jelentkezni a MATE honlapján.