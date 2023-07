A Zalai Hírlap 1969. december 14-ei híradásából megtudhattuk, hogy az új üzlet megnyitásával Zala megye sajátosan előkelő helyzetbe került. Az ország egyetlen megyéje, ahol a Képcsarnok Vállalatnak két üzlete is van: Nagykanizsán és – most már – Zalaegerszegen is. Az új bemutatóterem belső berendezése Dús Lászlóné lakberendező iparművész tervei alapján készült, figyelembe véve, hogy nemcsak kereskedelmi tevékenységet folytat az üzlet, hanem kiállítások megrendezésére is alkalmas a tér. Szelestey László, az üzlet vezetője elmondta, hogy háromszázezer forint értékű árukészlettel nyitottak, s az üzlet kizárólag zsűrizett alkotásokat hoz forgalomba. Festményeken, grafikákon, kisplasztikákon túl iparművészeti alkotások: kerámiák, üvegtárgyak, ötvösmunkák, lakástextilek, kisbútorok is kaphatók. A megnyitás után hamarosan népszerű lett a Képcsarnok bemutatóterme, a kiállításokon túl a vállalat támogatásával márciusra egy műgyűjtő klub megalakulását tervezték a Megyei Művelődési Központban.