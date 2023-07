Egyre népszerűbb a MATE keszthelyi Georgikon campusa

A korábbi évekhez képest többen adták be jelentkezésüket a MATE Georgikon campusára, ahová a ponthúzással 236-an jutottak be. Idén az elmúlt évhez képest 40 százalékkal nőtt a jelentkezések száma – tájékoztatott dr. Szabó Péter, a MATE keszthelyi Georgikon campusának főigazgató-helyettese, hozzátéve: az intézmény iránti elköteleződés változatlanul magas, 64,5 százalékos, vagyis a bejutni szándékozók több szakot, képzési szintet is megjelölve nyújtották be a szükséges dokumentumokat. A Georgikonra most 236-an jutottak be, s ehhez még hozzájönnek azok az elsőévesek, akik a székelyudvarhelyi képzési helyen kezdhetik meg tanulmányaikat. Az alapképzésekre felvett leendő hallgatóik átlagpontszáma 361, ami igen magas a konkurens intézményekkel összehasonlítva. Felsőoktatási szakképzéseikre pedig 342 a felvettek átlagpontszáma, ami szintén figyelemre méltó. A főigazgató-helyettes kiemelte, az idén újrainduló osztatlan agrármérnök szakra 364 ez a mutató, s erősödtek a nappali alapképzéses szakok is. Örömteli továbbá, hogy több év után az állattenyésztő mérnök képzés is elindul nappali tagozaton. Dr. Szabó Péter arról is beszélt, bár a Georgikon elsősorban agrárfókuszú intézmény, de földrajzi és szakmai adottságaikat kihasználva, a gazdasági területhez tartozó turizmus-vendéglátás BA szakot ismételten elindíthatják, amellyel a balatoni térség szakember-utánpótlását tudják biztosítani.

A roma holokausztra emlékeztek Nagykanizsán

A holokauszt 79. évfordulójához kapcsolódva tartott pénteken megemlékezést a kanizsai roma nemzetiségi önkormányzat a Vár utcai emlékműnél. Az emlékező beszédek sorát Teleki László, a kanizsai roma nemzetiségi önkormányzat elnöke kezdte, aki felelevenítette az 1944. augusztus 2-án történt eseményeket, melyek során 3 ezer roma embert, férfiakat, nőket és gyerekeket öltek meg Auschwitzban. Nem merülhet feledésbe ez a gaztett, minden politikusnak és egyéb társadalmi vezetőnek kötelessége emlékeztetni az embereket erre azért, hogy a történelem ne ismételje meg önmagát, mondta az elnök. Bizzer András alpolgármester úgy fogalmazott: a holokauszt embertelen szörnyűsége azt az ideát zúzta szét, hogy az emberiség a haladás eszméjének lobogója alatt nagykorúvá érett, hogy a felvilágosodás fényessége örökre eltörölte a benne létező sötétséget. Orsós Vendel, a Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azoknak a túlélőknek a visszaemlékezésiből idézett, akiket hosszú éveken keresztül gyötört a lelkiismeret azért, mert életben maradtak. Kardos Ferenc, a Halis-könyvtár igazgatóhelyettese pedig azokról az áldozatokról beszélt, akik lelkileg sínylették meg a történteket, hiszen családtagjaikat, rokonaikat vesztették el. A beszédeket követően a megemlékezés résztvevői koszorúkat, mécseseket helyeztek el az emlékműnél.

Ismét sétára invitálta az érdeklődőket a zalagerszegi Tourinform Iroda

Teljesen új útvonalon hívta sétára az érdeklődőket pénteken délelőtt a Tourinform Zalaegerszeg marketing referense, Tódor Tamás. A Titkok, ízek, szerelmek fantázianevet viselő programsorozatban ezúttal hajmeresztő és hátborzongató történeteket is hallhattak a résztvevők. Tódor Tamás igyekszik mindig új történetekkel, információkkal előrukkolni. Nem volt ez másként a Rejtély az egész város című program során sem. Az irodától indultak, majd a Keresztury és az Európa téren át jutottak el a város emblematikus szökőkútjához. Ez olyan városrész, amely a legnagyobb mértékben változott meg az 50-60-as években. A régi családi, polgári házakat lebontották, új, modern városcentrumot építettek a helyükre. Az idegenvezetés során az egyik leghajmeresztőbb történet, a Koma Mária által elkövetett döbbenetes gyilkosság is elhangzott. Emellett felidézték a régi tavacskás sziklakertet, ami a mai Keresztury tér helyén állt. A fagylaltozó és környéke az első városi fotós szelfipontok közé tartozott. Ugyancsak itt építették fel Zalaegerszeg, sőt a vidéki Magyarország első modern bevásárlóközpontját: a Csemege, a Domus és a Centrum Áruházat. Szerettek volna egy szolgáltató házat is építeni, ám ahhoz le kellett volna bontani az Ispita épületét, ezért azt a Rákóczi útra tervezték és húzták fel. A Titkok, ízek szerelmek sorozatban a mostanin kívül még három témával foglalkoznak, így időutazást tehetünk a város múltjába, régi romantikus történeteket ismerhetünk meg, illetve a zalai, göcseji kulináris élvezetekről hallhatunk, ételeket kóstolhatunk.

Keddtől lehet átvenni az ingyenes LED-égőket Zalaegerszegen

Augusztus elsején, kedden kezdik kiosztani a lakossági ingyenes LED-csereprogramban az energiatakarékos fényforrásokat a Keresztury Dezső VMK-ban. A részletekről az átadás helyszínén tartott tájékoztatót Bali Zoltán alpolgármester és Flaisz Gergő, az intézmény vezetője. Mint az alpolgármester felidézte, az önkormányzati közgyűlés tavaly októberben tekintette át az energiaválság miatt meghozandó intézkedéseket. Decemberben pedig már döntöttek a szükséges fejlesztésekről. Közéjük tartozik a Keresztury VMK, ahol fényforrások korszerűsítésével közel 40 százalékos megtakarítást sikerült elérni. Ezt a lehetőséget tették hozzáférhetővé a lakosság számára is az ingyenes LED-csereprogrammal. Ebben április 15. és május 31. között 2081 egerszegi háztartás regisztrált a szükséges adatok és persze a villanyszámla benyújtásával. Ez utóbbiból számította ki a programot lebonyolító, energiahatékonysági beruházások terén elismert Cyeb Kft. a fényforrások szükséges mennyiségét. Abból az alapvetésből indultak ki, hogy a háztartási áramfogyasztás legfeljebb 30 százalékát teszi ki a világítási energia. Ez alapján a város 25 ezer fehér, meleg fényű, energiatakarékos LED-égőt kapott a cégtől térítésmentesen, csak a szállítást kellett kifizetni. Akadt igénylő, aki három és olyan is, aki ötven darabra vált jogosulttá.