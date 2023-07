Németh Csaba plébános elmondta, hogy 1993-ban Márfi Gyula veszprémi érsek, a falu szülöttje szentelte fel a helyi kápolnát és nagy öröm, hogy a 30 éves évfordulón is jelen volt a már nyugalmazott érsek, aki a szentmisét celebrálta a környékbeli paptársakkal.

-Egy templom minden falu érdekében különleges helyet foglal el, hiszen a közösségi életnek egy szentélye - mondta Németh Csaba. - Így van ez Pördeföldén is, ahol hónapról hónapra szentmisét mutatunk be, ünnepeltünk már keresztelőt, esküvőt, tehát családi ünnepnek is helyszíne, s úgy gondolom van egy különleges küldetése is, hiszen forrás, melyből erőt merítünk, ahol találkozhatunk. A közösségeknek és az Istennel való kapcsolatunknak is egy gyümölcsöző helye, ezért is adunk hálát ezen a napon, melyre a falu apraja-nagyja készült az elmúlt hetekben.

A szentmisét követően Kövér László mondta el ünnepi gondolatait.

- Harminc esztendő egy emberöltőnyi idő, amely szép anyanyelvünkben az öltés képzetét kelti - kezdte Kövér László. - Ahogy a varrásban az öltések, úgy öltődnek egymásba az emberi életek, az egyes nemzedékek életei, együtt alkotva a magyar népünk létének szakadatlan szövetét. Ezzel a mércével mérve a történelem forgatagában a település első okleveles említése, azaz 634 esztendő óta 21 pördeföldi nemzedék váltotta egymást e tájon. Átéltek sok jót és túléltek sok rosszat, még 30 esztendeig tartó háborúkat is, és szerencsés volt az a nemzedék, amelynek életében 30 évig folyamatosan béke uralkodott. Pördefölde történetében mint cseppben a tenger tükröződik az elmúlt ezredévi magyar megmaradás története. Azé a megmaradásé, amelyet az égi és evilági eszményeinkhez a legnehezebb körülmények között is fennálló ragaszkodás segített. Keresztény emberekként örök égi eszményünk Jézus Krisztus. Európai emberekként evilági eszményünk a mindenkinek szabadságot, biztonságot, jólétet s méltányosságot nyújtó Európa, mely eszményünk talán mindig akkor élt bennünk legerősebben, mikor ki akartak szakítani bennünket a mi eszményi Európánkból, mint ahogy történt ez a 20. század második felében, a kommunizmus több mint négy évtizede alatt is a hazával, a nemzettel. Magyar emberként pedig evilági eszményünk a független és igazságos magyar állam, amely képes szolgálni és megóvni nemzetünket, amely képes segíteni a szülőföldjén való boldogulását és gyarapodást minden magyarnak szerte a Kárpát-medencében. Mindig megőriztük egy ilyen, a nemzetért szolgáló magyar állam megteremtésében vette reményünket, akkor is, amikor Szent István országának testét Trianonban szétdarabolták, államunkat pedig halálra ítélték, s akkor is, amikor hazánkat a kommunizmus alatt politikai értelemben túszul ejtették. Evilági eszményeink megőrzéséhez a ránk leselkedő gonosz legyőzéséhez mindig égi eszményünk, Jézus adott erőt.

Majd arról beszélt, hogy a helyieknek mindig fontos volt a templom, nagy dolog volt, hogy a 18. század végén az erdőművelő emberek erőfeszítéséből épült templomban új harangot talált püspöki vizitáció. A mostani kápolna sem épült könnyű időkben - tette hozzá -, hisz a rendszerváltoztatás nehézségeinek idején teremtették elő hozzá a szükséges anyagiakat. Azóta a helyiek élete nagy pillanatainak tanúja, sőt, a közösség megmaradásának egyik záloga.

-Az elmúlt évtizedekben mi, mai magyarok is megtanultuk elődeink igazságát, eszmények nélkül élni nem lehet, illúziókban élni pedig nem érdemes - folytatta. - Napjainkra már nincsenek illúzióink Európával kapcsolatban, ám európai eszményeinket mi sem vagyunk hajlandóak feladni. Napjainkra rengeteg áldozat és kemény munka árán megtapasztalhattuk, hogy a magyar állam eszményéből hogyan tudunk lépésről lépésre haladva valóságot teremteni. Leszámoltunk azon korábbi kommunista illúzióinkkal, hogy majd az állam megoldja helyettünk az életünket, de soha nem adjuk fel a magyar embereket szolgáló állam eszményét. Az egykori kápolnaépítők és a mai emlékezők, azaz Pördefölde mai, mintegy 50 fős közössége Jézus szavaival azt üzenik az 500 milliós európai közösségnek: Ne félj, csak higgy! Ma nincs ennél fontosabb üzenet annak érdekében, hogy Európa az európai embereké maradhasson, hogy Európa eszménye megmaradhasson mindannyiunk számára.

Ezután Horváth Józsefné, Pördefölde polgármestere és Kövér László avatták fel a 30 éves évforduló alkalmára emelt emlékművet, mely helyi művész, Szakály Zsolt munkája.

A rendezvényen részt vettek a környékbeli települések polgármesterei, képviselői, hivatalvezetők, valamint Bene Csaba, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki az ünnepséget követő fogadáson mondott pohárköszöntőt.