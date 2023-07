A résztvevők fejleszthetik képességeiket és éles helyzetekben szerezhetnek gyakorlatot szakértő instruktorok segítségével. A tréningre még lehet jelentkezni a zalaegerszeg.humdamotosafety.hu oldalon. A képzésen való részvétel feltétele a regisztrációs díj megfizetése. A rendezvénysorozat fővédnöke prof. dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Ahhoz, hogy kevesebb motoros baleset történjen a közutakon, empátiára és együttműködésre van szükség, de a magabiztos tudás és a motorkerékpár alapos ismerete is elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki biztonságban hazaérjen a nap végén. A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. motoros közlekedésbiztonsági napja azt a célt szolgálja, hogy a résztvevők zárt pályán tudjanak gyakorolni.

Többféle gyakorlati tréningen és egy elméleti előadáson vehetnek részt a regisztrálók a motoros közlekedésbiztonsági napon. Az eseményen instruktorok segítségével a szlalomozást, a vészfékezést, valamint az akadályok és vészhelyzetek elkerülését gyakorolhatják a jelenlévők. A sűrű forgalomban történő előrehaladással, a kanyarívekkel és a kanyarkombinációkkal is foglalkoznak majd a motorosok. Az elméleti előadásokon a közúti elsősegélynyújtásáról, az ittas vezetés hatásairól és a motorkerékpáros balesetek tapasztalatairól is szó esik. A kevesebb rutinnal rendelkezőknek is sikerélményt nyújthatnak a reggeltől késő délutánig tartó motoros közlekedésbiztonsági nap. A rendezvénysorozat szállítmányozási partnere a Kombi-Express Kft. logisztikai vállalat.

A zalaegerszegi ZalaZONE járműipari tesztpályán megtartandó képzésen érvényes műszaki engedéllyel rendelkező motorkerékpárral indulhatnak azok, akiknek megvan a megfelelő jogosítványuk. A képzésen való részvétel feltétele a 10 000 forintos regisztrációs díj megfizetése. Jelentkezni a zalaegerszeg.humdamotosafety.hu oldalon, idén ez lesz az utolsó HUMDA Moto Safety. A befolyt összegből magyarországi gyermekeknek szervez közlekedésbiztonsági rendezvényeket a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonában álló Ügynökség, írja sajtóközleményében a HUMDA.