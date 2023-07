Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, „B” kategóriás jogosítvány megléte, felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés; közszolgálati középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga, vagy középiskolai végzettség és a közterület-felügyelő képzettség megszerzésének vállalása. Előnyt jelent: felső- vagy középfokú rendészeti képesítés, közigazgatási alap- és szakvizsga, közterület-felügyelői gyakorlat.

Ellátandó feladatok: a közterületek jogszerű használatának, rendjének, tisztaságának védelme, jogsértések hatékony megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, a közterületen engedélyhez kötött tevékenységek jogszerűségének ellenőrzése, közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot; iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 11. A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 31. A pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követően a címzetes főjegyző dönt. A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthető. A kinevezéskor hat hónap próbaidő kerül kikötésre. A nyertes pályázónak alkalmazását megelőzően a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi és pszichikai alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.

Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik.

A pályázatot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város címzetes főjegyzőjéhez postai úton (8900, Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.), vagy emailben a [email protected] email címre kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a 92/502-121 telefonszámon kérhető.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése pályázatot ír ki a pécsi felsőoktatási intézményekben tanuló rászoruló, zalaegerszegi hallgatók számára biztosított 10 pécsi kollégiumi férőhely elnyerésére. (A pályázat teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon olvasható.)

A férőhelyekre csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetemhez is nyújtottak be kollégiumi felvételi kérelmet.

A PTE EHÖK által elutasított zalaegerszegi felsőéves hallgatóknak és a leendő elsőéveseknek is szabályosan felszerelt pályázatot kell benyújtaniuk a közzétett „Pécsi kollégiumi férőhelyek” pályázati kiírásban szereplő határidőre Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humánigazgatási Bizottságához.

A pályázat elnyerésének feltétele: a pályázó körülményei, így különösen a jövedelmi viszonyok, testvérek száma, szülők foglalkoztatása, kiemelkedő tanulmányi és sporteredmény, kulturális tevékenység, közösségi munka a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.

A pályázat benyújtásának és beérkezésének határideje: 2023. augusztus 25.

A Vásárcsarnokban a gombaszakellenőr-szolgáltatás újraindult! Szombatonként 6.00–12.00-ig vehető igénybe.