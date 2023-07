Az esemény ünnepélyes megnyitóján a vendégeket Mihovics József polgármester köszöntötte. Elmondta: széleskörű összefogás szép eredménye a rendezvény, hiszen az önkormányzat mellett segített: a KUD Sumarton Egyesület, a Szent Márton Borbarát Egyesület, a helyi és a vármegyei horvát nemzetiségi önkormányzat, illetve a Stipan Blažetin Horvát Művelődési Intézet.

- Mindig igyekszünk olyan programsorozattal készülni, ami betekintést nyújt a nemzetiségi hovatartozásunkba, ami egyaránt élményt nyújt fiataloknak és idősebbeknek egyaránt - folytatta. - Ami arra sarkallja a közösséget, hogy a következő években is ellátogasson ide a településünk kiemelkedő eseményére, melyre a térség is büszke lehet.

Fotó: Szakony Attila

Ezt követően Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő állt a mikrofonhoz, aki beszédében méltatta a tótszentmártoniak hozzáállását, hiszen ők mindannyian szívügyüknek érzik a tradícióik ápolását. Jó példával szolgálnak mindenki előtt, hiszen erős kapocs köti őket össze a mindennapokban is.

- Alapvetően igaz ez a többi Mura menti település horvát lakosságára is, akik őrzik hagyományaikat, kultúrájukat, s érzik identitásukat - fogalmazott Cseresnyés Péter. - A fesztivál által kínált menü kivételes: egy szelet prószához jó dél-zalai nedűt lehet elfogyasztani, mellé pedig a tamburamuzsika ad feltöltődést. Ilyenkor lehetőség nyílik a felhőtlen beszélgetésekre, mely talán mind közül a legnagyobb élményt jelentheti.

Bene Csaba, a vármegyei közgyűlés alelnöke ugyancsak elismerését fejezte ki a fesztivál szervezőinek, akik igazán kitettek magukért. Szerinte az embereknek szükségük van a találkozásra, az együttlétre, hogy jól érezzék magukat. Büszkeséggel tölti el, hogy a horvátok milyen szeretettel és odaadással őrzik értékeiket, de közben a vendégszeretetük is lenyűgöző.

- Őseink örökségének ápolása és továbbadása a fiatal generáció részére, fontos feladatunk - fogalmazott dr. Koósz Attila, a Horvát Köztársaság nagykanizsai tiszteletbeli konzulja. - A Mura menti településeken, ha valaki meghallja a tambura hangját, jóleső érzés lesz úrrá rajta, s tudja hazaérkezett.

A KUD Sumarton Egyesület standjánál mindenki sürgött-forgott a tűzhelyek körül. Néhányan két serpenyőben egyszerre sütötték a fokhagymás, szalonnás, vagy épp natúr krumpliprószát. Eközben egy másik társaság a faluházban állította össze az édes aludttejes prószát, hogy aztán a sütőben aranybarnára süljön. Utóbbi csapat tagja, Jakopánecz Béláné szilvalekváros kezét a kötényén pihentetve elárulta: a tótszentmártoni aludttejes prósza receptje végtelenül egyszerű. Nem kell hozzá más, mint aludttej, búzaliszt és picike kukoricaliszt, cukor, só, olaj és tojás. Jól kiolajozott tepsibe öntik tojásos tejföl és lekvár, vagy friss gyümölcs kerül még rá, majd kisütik.

- Tótszentmártonban az asszonyok egy jó tartalmas leves mellé második fogásként hétköznap is fogyasztják, nem kimondottan desszert - mesélte. - Az idősebbektől szívesen megtanultam, s most azt látom, hogy mivel a fiataloknak ízlik szeretnék megtanulni ők is. Ha a tradíciókat nem őriznénk mi sem tudnánk, ugyanis ez nagyon régi étel. Egyre nagyobb divatja van, az aludttej rendkívül egészséges, ezért trendi finomság válhat belőle és ez így van jól. Ugyanez a helyzet a nyers burgonyából készített prósza esetében is, annak egyszerű elkészítése a varázsa. Nagyanyáink még tepsibe is sütötték, akkor több gyereknek egyszerre lehetett adni belőle.

Fotó: Szakony Attila

S, hogy milyen bor illik a prószákhoz, arra Vlasics Lajos borosgazda adott választ. Szerinte a burgonyás változathoz fehér, száraz, legfeljebb félszáraz nedűt ajánlana. Ezek közül sauvignon blanc vagy chardonnay nagyon jó választás. Az aludttejes verzió már egészen más kategória. Ha édes, akkor félszáraz vagy félédes bor passzol a leginkább. Jó lehet hozzá egy rozé cuvée, ami egy kékfrankos, cabernet franc, pinot noir és merlot házasításából állt össze. Nagyon szép bogyós gyümölcsös íze és illata van, sőt félszáraz, ami tökéletes lehet a prósza elfogyasztását követően.