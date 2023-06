Kovács Tibor elnök beszámolója szerint a kiadós esővel, némi jégveréssel, valamint helyenként orkán erejű széllel érkező vihar Letenye körzetében is számos természeti kárt okozott, de ingatlanokat is megrongált, valamint járművek is sérültek. Az első riasztásokat már péntek este megkapták, először Murarátkáról, majd Letenye városából, Zajk józsefhegyi településrészéről, valamint Bázakerettyéről is. Több helyszínen kellett kidőlt fákat, illetve letört ágakat felszámolniuk, ezek között volt olyan is, ami egy személygépkocsira dőlt rá.

Az egyesület letenyei raja csak pénteken öt fővel hat kárhelyszínre vonult ki önállóan, emellett a hivatásos állomány, azaz a letenyei katasztrófavédelmi őrs szolgálatával közösen egy szél által megbontott háztető fóliázásában vettek részt, míg a kistolmácsi raj két fővel szintén önállóan dolgozva a Bázakerettye és Zajk-Józsefhegy közötti útszakaszon számolta fel a károkat.

Szombaton egy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, a volt tüdőgondozó épületére dőlt fenyő eltávolításában, valamint az Öreg-hegyi villamos hálózat vezetékeit veszélyeztető fa eltávolításában működtek közre. Vasárnap lakossági és önkormányzati jelzések alapján további munkálatokra került sor, előbb egy vihar által megtépázott, töredezett fát vágtak vissza, hogy a közvetlen balesetveszélyt elhárítsák, majd egy garázssorra dőlt fát távolítottak el.

Farkas Szilárd polgármester beszámolója szerint a Bajcsy-Zsilinszky utcában történt fakidőlés miatt áramszünet is keletkezett a település egy részén, valamint a jég is okozott károkat a növényzetben, elsősorban a lakossági kiskertekben.