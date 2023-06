A keszthelyi Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub harmadik alkalommal rendezett a BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub területén, játékos haditornát társklubok - Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Marcali - részvételével. Az előző évek tapasztalatainak figyelembevételével, gondos előkészülettel várták a vendégeket. A hét csapat tíz állomáson mérte össze ügyességét, néhol erőt is igénylő tehetségét. Mindenki igyekezett a legtöbb pontot szerezni egyesületének és a két hölgy, három férfi összeállításban ki is egészítette egymást a vitalitás és a furfangos gondolkodás. Barátságos, vidám hangulat jellemezte a kellemes időtöltést, számolt be az eseményről lapunknak Bajzik Lajosné, a keszthelyi klub titkára.

