Erről szerdán tartottak sajtótájékoztatót a cégcsoport tulajdonosa, Mészáros Lőrinc, továbbá a Pro Filii Alapítvány főtitkára, Tóth Krisztina, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Gyurkó Katalin és az Egyszülős Központ vezetője, Nagy Anna közreműködésével az egyik helyszínen, a zalakarosi Hunguest Hotel Freyában. A program kapcsán Mészáros Lőrinc elmondta: az ország legnagyobb vállalatcsoportjának tulajdonosaként nemcsak fontosnak tartja, de kötelességének is érzi segíteni a családokon, s miután erre minden lehetőségük adott, ezért három évvel ezelőtt első ízben meg is szervezték a családosok üdültetését, ami azóta rendszeres támogatási formává vált. Ez évben a Hunguest Hotels két olyan szállodájában fogadják a résztvevőket, amelyek családbarátok, és rengeteg programlehetőséget nyújtanak.

– A zalakarosi Freya Hotel nem ismeretlen számomra, hiszen már 30 éve is jártam itt, s azóta többször is megfordultam a szállodában – nyilatkozta lapunknak Mészáros Lőrinc. – A Freya a családok által nagyon kedvelt hely, hiszen a szállodából egy folyosón át közvetlenül elérhető a fürdő, ahol tudnak pihenni, kikapcsolódni. Elsősorban ezért esett rá a választásunk, ugyanakkor a Balaton közelsége is fontos szempont volt.

Gyurkó Katalin (balról), a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője, Mészáros Lőrinc tulajdonos, Tóth Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára és Détári-Szabó Ádám, a Hunguest Hotels Zrt. vezérigazgatója a sajtótájékoztatón

Fotó: Gyuricza Ferenc

A másik helyszín a gyulai Erkel Hotel, amelynek felújítás utáni szárnyát elsőként vehetik birtokukba a program résztvevői. Erről már Tóth Krisztina beszélt, aki azt is elmondta: évente 2500 és 3000 között van azon családok száma, akik számára ingyenes üdülési lehetőséget nyújtanak. A Mészáros Csoport, illetve a Pro Filii alapítvány nemcsak a szállodai ellátást finanszírozza, hanem félpanziós ellátást is nyújt számukra, ami azt jelenti, hogy a szülők, elsősorban az édesanyák valóban együtt tölthetik a szabadidejüket a családjukkal, hiszen nem kell az étkeztetésről gondoskodniuk. A program szinte a teljes nyári szezont lefedi, az első családok a tanév lezárását követően megérkeztek a szállodákba, az intenzív nyaraltatás pedig július elseje és augusztus 31. között zajlik. A nyaraltatás szervezésében közreműködő két szervezet körülbelül fele-fele arányban javasol családokat a támogatásra.