A nagykanizsai Miklósfai Tagóvoda sikere a digitális témahéten

A fővárosi Eiffel Műhelyház Mozdonycsarnokában tartották nemrégiben a Digitális témahét díjátadó ünnepségét. A nagykanizsai Miklósfai Tagóvoda „A Farsang meséje” című projektjét a szakmai zsűri kiválónak ítélte, így a 800 pályázó közül óvodai kategóriában győztek. Az idei hét kiemelt témái között szerepelt a digitális állampolgárság, a digitalizáció jelene és jövője, a technológia eszközei és alkalmazásai. Ezen felül az algoritmikus gondolkodás és programozás, mint az alkotás eszközei, illetve a digitális biztonság és esélyteremtés, valamint a pedagógusok önállóan is választhattak a tantervhez illeszkedő projekttémákat. A Miklósfai és a Kossuth Tagóvoda az idei évben is lelkesen csatlakozott a témahétre pályázók köréhez. Olyan témák köré építkeztek, melyek óvodai életükben hagyományosan jelen vannak. Viszont egy új oldalról megközelítve sokkal érdekesebbé, befogadhatóbbá tették a mai kor gyermeke számára. A projektpedagógia módszereire építkezve fokozták a gyerekek érdeklődését, motiváltságát. A cselekvő aktivitás végigkísérte a programsorozatot. Különböző munkaformában, a fiatalok igényeihez igazítva, játékosan összegezték ismereteiket, építkeztek a korábban megszerzett élményeikre, tapasztalataikra.

A keszthelyi kutyás strand élményteli programot kínál

Május derekától hétvégente várta négy- és kétlábú látogatóit, a múlt hét óta viszont már minden nap nyitva tart a keszthelyi kutyáspark és piknikkert a Balaton partján. A keszthelyi kutyáspark és piknikkert immár negyedik éve várja látogatóit, s egyre népszerűbb a hazai és a külföldi vendégek, illetve a térségben élők körében egyaránt. Sziládi-Kovács Tibor, a kutyás strand vezetője, a kutyabarat.hu egyik alapítója felidézte, már első évükben – a Covid ellenére is – 10 ezer látogatót regisztráltak, s a hozzájuk érkezők száma évről évre nőtt, most már megközelíti a 20 ezret szezononként. Ennél sokkal többet nem is szeretne az üzemeltető csapat, mert inkább a minőségre, az élményre fókuszálnak, semmint a mennyiségre. Szerinte népszerűségük annak is köszönhető, hogy a közös pancsolás, fürdőzés lehetősége mellett büfével, helyben kölcsönözhető könyvekkel és a félősebb ebek számára elszeparált területtel fogadják a vendégeket. A hangulat pedig mindig kiváló.

A klasszikus balettet tanulták Nagykanizsán

A nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI közvetlenül az évzáró után a balett szakos növendékeinek részvételével tartott tábort, az intézmény balettmestere, Gara Lídia szakértő irányításával. A hangversenytermet a kivételes alkalomra az ifjú balettesek gyakorló rúdjaival szerelték fel. Az egyhetes napközis táborra 15 eltérő képzettségű és korosztályú fiatal jelentkezett, ám így is jó, összetartó közösség alakult ki. A tinédzserek odafigyeltek a legkisebbekre, s egymást támogatva figyeltek Gara Lídia balettmester utasításaira, aki következetesen, fegyelmet tartva oktatta az ifjúságot. A napot mindig gimnasztika tréninggel nyitották, ezután a rúd gyakorlat következett. Egy kis szusszanás után az akrobatikus elemeket frissítették fel, melyben már gőzerővel gyakorlnak a decemberi A diótörő című mű bemutatójára. Nagy falat lesz, de a gyerekek örömmel vetették bele magukat a munkába, mondta a balettmester. A hetet pénteken a Kányavári-sziget és a kápolnapusztai bivalyrezervátumban tett látogatás zárta.

Somogyi kertbarátaiknál jártak a zalaegerszegiek

A közösségük 55 éves születésnapjára készülődő Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és Kulturális Egyesület tagjai a hétvégén az 50 éves jubileumát tavaly ünnepelt Nagyatádi Kertbarátok Egyesületéhez látogattak. Mivel kapcsolatuk a megalakulásuk utáni első években kezdődött, a két civil szervezet barátsága is közelít a fél évszázadhoz. Tavaly a nagyatádi amatőr kertészek, szőlészek látogattak Zalaegerszegre, az idén a zalaiakon volt a sor, s utaztak el Somogyországba. Miután az ötvöskónyi főhadiszálláson magukhoz vettek némi muníciót, a kisvárossal szomszédos települést, Lábodot ölelő rengetegbe indultak, s autóbuszukkal az árnyas erdei utakon haladva meg sem álltak a Lábodhoz tartozó nagysalléri turisztikai központban kialakított Báró Schell József vadászati és természeti emlékparkig. A látogatóknak Mihály Betta agrármérnök bemutatta a múzeum kincseit; a névadó: a vadászrajzművészet jelentős alakjának képei mellett a környék

vadjainak preparátumaiból, kapitális trófeáiból, illetve a vadgazdálkodási terület emlékezetes vadászatait megörökítő fotográfiákból rendezett tárlatot is. A Lábodi Vadászerdészet romantikus erdei turistaútjain busszal kellemesen zötykölődve, a halastavak mentén a tanösvényen gyalogolva értek a Petesmalmi Vidratanyához.