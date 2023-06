A városvezető többek között beszélt a fürdőváros szlogenjének, a Meríts erőt a természet csodáiból! elnevezésű mondat hátteréről, de szólt a helyi természeti értékek védelméről is. Beszédében ezen felül kitért a ciszternák létesítéséről, vagyis esővizek gyűjtéséről, sőt a hasznosításuk lehetőségeiről is. Büszkesége a Termáltó és Ökopart, mint a biológiai sokszínűség tava, ezt is bemutatta több jelenlévő szakembernek. Novák Ferenc az előadásában felvillantotta még a tanösvények szerepét Zalakaros életében, az új rendezvénytérről, illetve egyéb más természetvédelemmel kapcsolatos témákat is érintett

- Örülök annak, hogy a konferencia hallgatóságát megérintették az elmondottak - fogalmazott a polgármester. - A karosi jó példák iránt érdeklődők közül akadtak olyan résztvevők, akik őszre tanulmányutat szerveznek emiatt hozzánk.