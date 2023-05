A szervezők célja felhívni a társadalom figyelmét a felelős állattartásra. Ezért az ingyenes alkalomra a kutyás futók mellett az egyéni indulókat s akár a gyaloglókat is várják. A Csónakázó-tó körüli körülbelül öt kilométer hosszú szakasz rajtja a lovas ház előtti területen lesz, ott építik fel a gyerekeknek az izgalmas akadálypályát is. Aki bármilyen módon segítene valamelyik állatvédelmi szervezetnek, a helyszínen megteheti, a rendezők összegyűjtik és eljuttatják az adományokat a kijelölt társaságnak. A szervezők felhívták az indulók figyelmét, hogy időjárástól függetlenül is megtartják a rendezvényt. Amit még fontos tudni, hogy a kedvenceket pórázon kell tartani, és oltási könyvüket be kell mutatni.