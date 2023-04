Apukák, anyukák, de még maguk az apró gyerekek is részt vettek szerdán a Belvárosi Bóbita Bölcsőde udvarának megújításában. Az intézmény arra kérte a szülőket, segítsenek felfrissíteni a virágágyásokat és lefesteni az udvari padokat, játszóeszközöket. Ahogy a képeken is látszik, sok szülő érezte fontosnak, hogy munkájával hozzájáruljon a szebb és rendezettebb környezet kialakításához, a délután során több tucat virágot ültettek és a játszópavilont is sikerült vidám színekkel dekorálni.