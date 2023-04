A település vezetője elmondta: az önkormányzat tavaly januárban nyújtott be pályázatot új falugondnoki gépjármű beszerzésére.

– A pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így a rendelkezésünkre álló 15 millió forintos támogatásból egy Ford Transit típusú kisbuszt vásároltunk – mondta a polgármester, aki hozzátette: a korszerű gépjármű hatalmas segítség a településen élők számára. – Az időseknek napi szinten szállítjuk az ebédet, de a falubusszal visszük a nyugdíjasokat bevásárolni, illetve kórházi kivizsgálásokra is, ha úgy adódik. Emellett az óvodás és iskolás gyerekek szállításában is szerepet játszik a kisbusz.

A jármű kulcsait pénteken Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője nyújtotta át jelképesen, majd gratulációját fejezte ki az önkormányzatnak az újabb pályázati siker miatt.

– Nem ez az első és vélhetően nem is az utolsó fejlesztés, ami megvalósul Csörnyeföldön, a sikeres pályázatoknak köszönhetően utak és épületek újultak meg a településen, s bizonyára további tervek is vannak, melyekhez segítséget, támogatást vár az önkormányzat – fogalmazott a képviselő, aki hozzátette: egy élhető település mindennapjaihoz a falubusz is hozzátartozik, pláne ott, ahol sok az idős ember. – Éppen ezért tartom jó ötletnek, hogy a szombaton megrendezésre kerülő idősek napi ünnepség keretében a nyugdíjasok is megtekinthetik majd az új falubuszt.