Az első kérdések kézenfekvőek, szinte mindenkiben felvetődnek: megtilthatom-e másnak, hogy közterületen a házam elé parkoljon? Védhetem-e kövek kihelyezésével a ház előtti területet? Ültethetek-e sövényt az utcára a kerítésem elé?

A válasz rövid és tömör: nem.

„Ingatlanunk gondozásakor mindig gondoljuk át, hogy az adott terület minek minősül: magán- vagy közterületnek? Előbbi esetében nincs akadálya tárgyak, növények elhelyezésének, pusztán a tulajdonosi jogunkat gyakoroljuk, utóbbi (közterület) esetében viszont nem mi döntünk arról, hogy mi kerül oda, vagy ki parkolhat ott. Ha semmilyen közlekedési tábla nem tiltja a szakaszon a parkolást és nem magánterületről van szó (márpedig az utca nem az); továbbá a saját kapubejárónkat, vagy járdánkat sem állják el, akkor főszabály szerint a közterületen parkolás az adott szakaszon megengedett. A KRESZ felsorolja azon eseteket, ahol még a rövid várakozás sem lehetséges (ezeket minden esetben táblával is jelölik), de közterületen egyetlen ingatlan tulajdonosa sem tilthatja meg a parkolást, csak azért, mert telekhatára szomszédos adott közterülettel.” – írta Tóth Lucia.

A közterületen engedély nélkül semmilyen műtárgy nem helyezhető el: kövek, betontömb, karó, oszlop, vagy bója sem, csak akkor, ha arra engedélyt kérünk. Ellenkező esetben engedély nélküli közterülethasználatot követünk el, ami pótdíj kiszabását is maga után vonhatja felszólítást követően.

Ebből fakadóan, ha a ház előtti területet kövekkel zárom le, hogy más ne parkolhasson ott, jogsértést követek el, amiért megbírságolhatnak. Ennek konkrét szabályait és összegének mértékét az illetékes önkormányzat határozza meg. Ha pedig az engedély nélkül kihelyezett tárgyak – főleg sötétben – sérülést okoznak az esetleg forgalmi ok miatt lehúzódó járművekben, azért is mi tartozunk felelősséggel, akár kártérítési felelősséggel is.

Felvetődik a kérdés, ha az állampolgár egy csomó dolgot nem tehet meg a háza előtti közterületen, akkor miért az ő kötelezettsége a téli síkosságmentesítés és évközben a fűnyírás?

Tóth Lucia erre is válaszolt. Mint mondta, a kérdéskört törvényi felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletek szabályozzák. Eszerint az ingatlan előtti útszakasz rendben tartása, a fűnyírás és az árok tisztítása az ingatlan tulajdonosának feladata. Az önkormányzathoz, vagy a közútkezelőhöz csak az úttest kezelése tartozik. „Azt gondolom, az önkormányzatoknak sem hatalmas apparátusuk, sem gépparkjuk nincs. Azt a kis szakaszt pedig minden tulajdonos képes kezelni. A közterületek, köztemetők, önkormányzati épületek környéke mind-mind az önkormányzatok feladata. Nálunk ehhez egyetlen közmunkás áll rendelkezésre” – jelezte.