A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be. Tolvaj Márta önkormányzati főtanácsadó elöljáróban kiemelte, hogy az év végéig hétezer látogatót vonzottak a tavaly áprilisban megnyílt Göcseji Tudásközpont programjai. Ezek sorát gazdagítja az országosan is egyedülálló kezdeményezés, amelynek középpontjába a palánták kerültek. Reggel hét órától várják az érdeklődőket, a megnyitót háromnegyed tízkor tartják meg, a tervek szerint dr. Nagy István agrárminiszter részvételével. Nikitscher Bernadette, a Göcseji Tudásközpont vezetője arról szólt, hogy a 14 óráig tartó programot kulturális műsor színesíti, a szakmai részben pedig hat előadóval találkozhatnak az érdeklődők. Szó lesz a magfogási praktikákról, a zöldségfajták választásáról, a palántanevelésről, a berkenye ültetéséről, kezeléséről, az eperpalánták szaporításáról, gondozásáról. Lesz ételek kóstolója, tanácsadás a kiskertek gondozásához, de még gyermekeknek játszóház is. Emellett kiállítást rendeznek ötvenféle gyógynövényből, tekintettel arra is, hogy Zalában ezekből 160 fajta él meg. Ez utóbbi programot az ezzel kapcsolatos ismereteket firtató, a gyógynövények felismerésére fókuszáló totójáték is színesíti, a nyertesek pedig értékes ajándékokkal távozhatnak.