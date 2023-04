„És ámulok, hogy elmulok!”, olvashattuk 20 évvel ezelőtt ennek az épületnek a falán a feliratot – fogalmazott ünnepi köszöntőjében a szervező, Kovács Zsuzsanna, az intézmény utolsó igazgatója, aki felidézte: az iskolarádión keresztül kérte a tanítványokat, nyomozzák ki az idézet szerzőjét. – Másnap reggel Antali Péter 8. osztályos diákunk egy József Attila- kötettel a kezében kopogott az ajtómon. Ki más is lehetett volna a szerző, mint iskolánk névadója, akinek születésnapján 1964 óta ünnepeljük a költészet napját.

A meghitt ünnep résztvevői. 2008 óta minden esztendőben összegyűlnek, emlékeznek

Fotós: Pezzetta Umberto

Kicsit több idő telt el, mire a felirat alkotóit, az „elkövetőket” megtalálták, folytatta Kovács Zsuzsanna.

– Nem meglepő, hogy a bezárás hírére egykori tanítványok festették a falra jókora méretben az idézetet egy máig kedves diákom, kiváló sportolóm, Török Janó vezetésével, aki azóta már kolléga – árulta el mosolyogva az egykori igazgató, akit a jelenlévők közül is sokan kedves történelemtanárukként tartanak számon.

A szónok emlékeztetett: 2003-ban nyilvánította az akkori városvezetés befejezettnek az 1958-ban megnyílt, 45 évet megért József Attila Általános Iskola működését.

„Mint buborék vízben, lesz Földünkből oda minden, s mint kis réti virág múlik a rang s a világ”, idézte Cicerót Kovács Zsuzsanna. Húsz esztendeje fosztották meg az épületet jövőt szolgáló általános iskolai rangjától, majd tették „az elmúlás” otthonává, mutatott rá, arra utalva, hogy 2006 óta idősek otthona működik az épületben. Így teljesült be a költő falra írt szava: ”És ámulok, hogy elmúlok!”

– A koszorúzás alkalmából mindig „meg-megsimogat a bú szilánkja”, amikor mindezekre visszatekintünk. Bízom benne és remélem, hogy minden egykori kolléga, tanítvány, szülő a „szép jóság és a szelíd érzelem” jegyében őrzi egykori iskolánk emlékét, mert Jean Paul Richter szavaival élve: „Az emlékezés az egyetlen paradicsom, amelyből nem lehet kiűzni bennünket”.

Kovács Zsuzsanna az emlékezők gyűrűjében

Fotós: Pezzetta Umberto

Kovács Zsuzsanna lapunknak elmondta: az emléktáblát – melyen József Attila arcképét körülvéve ez a szöveg áll: Ebben az épületben működött 1958-2003 között a József Attila Általános Iskola – 2008-ban avatták Janzsó Éva egykori igazgató kezdeményezésére.

– Azóta a költészet napján minden évben összegyűlünk, megemlékezünk és kicsit visszatekintünk. Nagyon jó tantestületünk volt, szerettünk itt dolgozni, és a tanítványok is szívesen néznek vissza az itt töltött esztendőkre – hangsúlyozta Kovács Zsuzsanna, szavait bizonyították az emlékezők, akik közt olyan is akadt, kinek családjából három generáció, édesapja, ő, majd a bezárásig fiai is az iskola tanulói voltak.