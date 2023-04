A programon az intézmény klasszikus balett szakos diákjai léptek fel. Felkészítő tanáruk és a táncok koreográfusa a Sopronból Nagykanizsára költözött balettmesternő, Gara Lídia volt. Az est képzeletbeli utazás volt a táncok világában, hiszen többek között a klasszikusbalett-órák bemelegítő gyakorlata, a történelmi társastánc és a tarantella mellett a diákok az argentin tangó hangulatát is a közönség elé varázsolták. Gara Lídia tervei között további önálló balettestek is szerepelnek, így a karácsonyra tervezett Diótörő és egy Csajkovszkij-est is.