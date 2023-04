Séta a virágzó almafák között 1 órája

Almafavirágzási ünnepség Németfaluban

Virágzó almafák között sétálhattunk pénteken Németfaluban, Horváth gazda almafaültetvényében, ahova a családi gazdaság meghívta partnereit, barátait, s az érdeklődőket. A „Séta a virágzó almafák között” program eredetileg április 15-én, szombaton lett volna, de ekkor, néhány nagyon hideg hajnal után, hosszú napokon át esett az eső, ami a mintegy nyolcvanhektáros almásbéli sétát is elmosta, a virágzást is visszafogta. Most viszont jó idő volt, s nagyon sokan tettek eleget Horváthék meghívásának.

Győrffy István Győrffy István

Horváth gazdáék az almáskertben, (b-j) Pál Dániel agrármérnök, Horváth László, az almás alapítója, Vígh László országgyűlési képviselő és Horváth Veronika a gyerekekkel Fotós: Győrffy István

Ez az intermezzo jelzésértékű volt, ízelítőt kaptunk abból, hogy az időjárást tekintve mennyi mindennek van kitéve az alma, amíg a metszésétől, a virágzáson, a nyári forróságon át szép pirosan a ládákba, majd a vevők elé kerül az üzletekben. A virágzó almásban az alapító, Horváth László köszöntötte a vendégeit, s a többi között arra hívta fel a figyelmet, pár hete még nem voltak biztosak benne, hogy egyáltalán lesz virágzás a sarki hideg miatt. – Küzdelmes heteken vagyunk túl, s ezzel a rendezvénnyel egy olyan gondolatot szeretnék elültetni mindenki gondolkodásában, hogy a jövőben, a virágzó fák láttán boldogság töltse meg a szíveket – mondta Horváth gazda. Vígh László, a térség országgyűlési képviselője miután gratulált a család erőfeszítéseihez, az önfenntartó családi gazdálkodásról szólt, ami ma már teljes mértékben nem lehetséges, de azt mindenki megteheti, hogy a kertjében gyümölcsfát ültessen.

Almafavirágzási ünnepség Németfaluban Fotók: Győrffy István

Nagy érdeklődéssel hallgatták a megjelentek a Horváth kertben dolgozó Pál Dániel agrármérnököt, aki az integrált almatermesztés titkaiba avatta be a megjelenteket, majd bemutatta azokat a gépeket, amelyek segítségével megmentették az idei fagyoktól a virágzó fákat, amivel permeteznek, vagy újrahasznosítják a lemetszett ágakat, leveleket, s leszüretelik a termést… A rendezvény végén Görbe László milejszegi plébános szentelte meg az almást, s kért támogatást az égiektől ahhoz, hogy bő terméssel érjenek véget Horváth gazda családjának, s minden munkatársának erőfeszítései.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!