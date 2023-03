Korábban erre még sosem volt példa, vagyis az elmúlt évekhez képest teljes fordulat következett be, ami vélhetően annak a hat-nyolc éves folyamatos információátadásnak is köszönhető, ami éppen az előző borminősítők során történt – fogalmazta meg a lapunknak mondott értékelője során a három fős bíráló bizottságot vezető Förhénci Horváth Gyula. Azt is hozzátette: a fejlődést elsősorban a fehér boroknál tapasztalták, hiszen itt szinte kivétel nélkül tiszta ízű, gondos munkáról árulkodó borokkal találkoztak, harmóniabéli problémák nem jelentkeztek. A vörös borok esetében néhány mintánál már megjelent az almasav, de többségében itt is tisztaság dominált, a rozék pedig kivétel nélkül korrektek voltak. Mindez azért is örömteli, mert a minták egy jelentős része hobbiborászok pincéiből érkezett a versenyre.

A minősítőre 24 bort neveztek be a gazdák, ebből 12 volt fehér, kilenc vörös és három rozé. A bírálat eredményeként hat arany, tíz ezüst és nyolc bronz minősítést osztott ki a Förhénci Horváth Gyula, Kápolnás Zoltán és Skanecz István alkotta zsűri.