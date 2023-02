A Bázakerettye Jövőjéért Közhasznú Alapítvány által szervezett rendezvényre a vasárnapi szentmisét követően, a délutáni órákban került sor. Az érdeklődőket Tóth Károly birtokára várták, ahol Aigner Géza letenyei plébános végezte el a szentelést, majd a gazda rövid metszési bemutatót is tartott. Ez utóbbihoz kapcsolódóan elmondta: a birtokhoz a nyolcvanas években jutott hozzá, s azóta számos változást kellett megélnie neki is, de a környező területeken gazdálkodóknak is. A jelenlévők – köztük az aktuális szőlőművelési feladatokról szóló előadást tartó becsehelyi bortermelő Liviczky Tibor – ezt követően többek között arról folytattak diskurzust, hogy a szőlőművelés egyik legfontosabb kérdése jelenleg a növényvédelem körül forog, mert a tulajdonosokat nemcsak a hatályos törvényi előírások kötelezik, de azok betartása mellett a klímaváltozás okozta új kihívásokkal is szembe kell nézniük, így ma már a betegségeknek ellenállóbb fajták telepítését kell prioritásnak tekinteni.