Elöljáróban elmondta, hogy az előző programozási időszakot a Covid19- járvány miatt meghosszabbították, 2023. június végéig még a régi feltételek mellett zajlik a pályázatok lebonyolítása, zárása, közben pedig elkezdődött az új időszak tervezése. Ezt a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv elfogadásához kötötték, ami tavaly novemberben megtörtént, onnan számolva egy éven belül kell a helyi fejlesztési stratégiákat a szervezeteknek elkészíteniük.

- Az új kiírások a 2023-27-es időszakra vonatkoznak - mondta. - Jelenleg a tervezési fázisban vagyunk, történtek előkészítések, de a fejlesztési stratégiánk még egyeztetés alatt van. Ezért tartunk még az érintett települések vezetőivel, képviselőivel kisebb körben, műhelymunkaszerű fórumokat, hogy pontosítsuk a fejlesztési elképzeléseket, és főleg a speciális terveket be tudjuk illeszteni. Felmerült például a rendőrség és több önkormányzat részéről is az igény kamerarendszer kiépítésére Leader-forrásból. A cél, ahogy eddig, úgy most is az, hogy több, kisebb léptékű fejlesztés valósuljon meg. Arra is oda kell figyelni, hogy a terveket úgy határozzuk meg, hogy azokat elhatároljuk a Magyar falu program, illetve az operatív programok kiírásaitól, hiszen ami az egyikben támogatható, az a másikban nem. Továbbá nem fér bele például a Leaderbe az alap infrastruktúra fejlesztése, mint például szennyvízrendszer, vagy út, járda építése. Ezek alapján a fő támogatási területek közt meghatároztunk önkormányzati, civil, turisztikai jellegű és általános vállalkozási felhívást. Nem szűkítjük be a lehetőségeket néhány speciális igény alapján, hanem nagyobb mozgásteret hagyunk, hogy több elképzelés beleférhessen. Az irányító hatóság pedig segítségként felhívás sablont ad ki, mert egyszerűbb lesz így megfogalmazni a kiírásokat.

A hírek szerint a keretösszeg hasonló lesz, mint az előző támogatási időszakban, ami akkor mintegy fél milliárd forint volt a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesülethez tartozó 42 településre.

Kovács Tünde az eddigi tapasztalatok alapján elmondta, hogy igyekeznek minden segítséget megadni a pályázóknak, hiszen a Leader-programok lebonyolítása nem egyszerű. Az előzetes felmérések alapján a települések a helyi értékek - haranglábak, közösségi terek - kisebb léptékű felújítását tervezik, illetve rendezvények támogatására, eszközbeszerzésre, a vállalkozások részéről pedig eszközök beszerzésére és turisztikai fejlesztések támogatására lenne igény.

Várhatóan konkrét felhívások a Leaderben jövő év első felében jelennek majd meg.