Mint arról lapunkban korábban már beszámoltunk, a szomszédos Szlovéniában a tavaszi parlamenti választásokat követően az ősz folyamán helyhatósági választásokat is tartottak, mely során döntöttek a nemzetiségileg vegyesen lakott területek kisebbségi érdekvédelmi szervezeteinek összetételéről is. A szomszédos országban – az alkotmányban garantált nemzetiségi jogok alapján – öt úgynevezett községi magyar nemzetiségi önkormányzati közösség működik. Ezek vezetője Lendván Horváth Tamás, Dobronakon Varga Edit, Salovciban Orbán Dusán, Moravske Toplicében Vugrinec Zsuzsanna, míg Hodoson Román Szilvia lett – utóbbi négy már korábban is elnökként irányította a testületek munkáját.

A szlovéniai magyar nemzetiségi csúcsszervezet, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség eddig 21 tagú testületébe a községi magyar nemzetiségi önkormányzatok ezúttal csak 19 főt delegáltak, a testület tagjai közé éppen a korábbi elnököt, Horváth Ferencet, valamint az egyik alelnököt, Bacsi Zsuzsannát nem választották be. Az MMÖNK elnökének megválasztására ilyen körülmények között került sor hétfőn. A testület új vezetője egyhangú szavazással az elmúlt ciklusban úgyszintén alelnöki feladatokat ellátó, a közigazgatásilag Salovcihoz tartozó egyetlen nemzetiségileg vegyesen lakott településen, Domonkosfán élő Orbán Dusán lett. Mindez azt is jelenti, hogy Szlovénia megalakulása, azaz 1991 óta most első ízben van a muravidéki magyar közösségnek olyan vezetője, aki nem a Lendva-vidéken, hanem az úgynevezett goricskói (dombvidéki vagy őrségi) területen él. Alelnökké a dobronaki Varga Teodort és a szerdahelyi Vugrinec Alent választották.