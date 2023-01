Mindezek ellenére érdemi döntések is születtek, többek között a városi buszközlekedés díjainak emeléséről, a régi piac területének értékesítéséről, a kisposták újranyitásáról, a fánkfesztivál és a város napi ünnepi programok megrendezéséről.

Az első komolyabb csörte a buszközlekedés átszervezése, a díjak emelése körül alakult ki, a közösségi közlekedés finanszírozása ugyanis több száz millió forintba kerül évente az önkormányzatnak. A közgyűlés elé olyan előterjesztés került, melyben többféle díjemelésre tett javaslatot a Volánbusz Zrt. Ezek közül a legkisebb, az átlagos 10 százalékos díjemelés szerepelt, míg a legnagyobb, közel 44 százalékos díjemelésről szólt. A jegy- és bérletárak emelése mellett, a járatok ritkítása, átalakítása is szerepelt a javaslatcsomagban. A téma kapcsán egymásnak is estek a képviselők, a vita egy idő után már nem is a buszközlekedés finanszírozásáról szólt, sokkal inkább arról, hogy az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) vagy a Fidesz frakció tett-e többet a városért az elmúlt időszakban. Végül Balogh László polgármester visszaterelte a vitát az eredeti mederbe, s az előterjesztésről is szavaztak a városatyák. Ennek eredményeként az ÉVE frakció szavazattöbbségével az átlagosan 18 százalékos díjemelésről döntött a testület. Fontos kiemelni, hogy a 18 százalékos díjemelés az átlagot jelenti, a helyi menetjegyek például 50 százalékkal, az arckép nélküli bérlet 32 százalékkal, a félhavi bérlet 13 százalékkal, a havi bérlet 12 százalékkal kerül majd többe áprilistól.

A közgyűlés a régi piac területének értékesítéséről is döntött, melynek eredményeképpen 100 millió forint plusz áfa összegért hirdetik meg a közel 2500 négyzetméteres belvárosi ingatlant. Az önkormányzat az ajánlattevők részére nem engedélyezte a részletfizetés lehetőségét sem.

A fiókposták bezárása miatt ismét elszabadultak az indulatok. Mint ismeretes: Kanizsán egyetlen kispostát sem nyit újra a Magyar Posta Zrt., mivel az igényelt fenntartási költségeket nem szavazta meg korábban a testület.

A Fidesz és az ÉVE frakciója természetesen ez ügyben a másikat hibáztatta. Az ÉVE szerint hazugság volt a fiókposták ideiglenes bezárásáról szóló levél, hiszen mára világossá vált, hogy a Magyar Posta Zrt-nek esze ágában sincs újranyitni a kispostákat a fűtési szezont követően. A Fidesz szerint viszont a palini kispostát meg lehetett volna menteni, ha az ÉVE frakció nem garasoskodik és kifizeti a Magyar Posta Zrt. által kért fenntartási költséget, Végül mégiscsak született egy kompromisszumos javaslat. Ennek értelmében Balogh László polgármesternek további tárgyalásokat kell kezdeményeznie a palini, a sánci, és a kiskanizsai fiókposta újranyitásáról.

A testület a fánkfesztivál megszervezéséhez szükséges támogatás tárgyában is döntött, az igényelt 5 millió forint helyett, végül 3.5 millió forintot szavaztak meg. Szintén napirendi pontként szerepelt a város napi programok megszervezése. Erre 15 millió forintot biztosított a közgyűlés, a rendezvény megszervezésére pedig pályázatot írnak ki. Balogh László polgármesternek ezzel ellentétes volt a véleménye, ő ugyanis azt szerette volna, ha a város napi programokat a hivatal szervezné, így a költségek is csökkenthetők lettek volna.