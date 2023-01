A Hevesi Sándor Színházban pénteken este mutatták be a bérletes sorozatban a Volt egy seregünk című oratórikus művet, amelyet a vendégrendező, Moravetz Levente írt a II. világháború során a második magyar hadsereget a keleti hadszíntéren, a Don-kanyarnál ért végzetes vereségről. A pontosan 80 évvel ezelőtti katasztrófát négy szinten elbeszélő Volt egy seregünk Nemeskürty István Requiem egy hadseregért című könyve alapján íródott. A színműben láthatja a közönség a zalaegerszegi társulat számos színművész tagját, de a dalok megszólaltatói között Sasvári Sándor is színpadra lép. A darabot szombaton este is játsszák.