Szabó András polgármester elmondta: már tavaly tervezték, hogy a Milleniumi parkban a megbetegedett smaragdtujákat kivágják a gömbtuják közül és rendezik a területet. Idén az első hétvégére sikerült összeszervezni a helybelieket, 14-en vették ki részüket a munkából, a szomszédos Kozmadombja is képviseltette magát, így jól haladtak a fák kivágásával.

- Idővel meglátjuk, hogy a most meghagyott gömbtuják hogyan kelnek újra életre, vagy esetleg később szükség lesz telepítésre - magyarázta Szabó András. - A szobrok körüli nagyobb növényeket pedig visszavágjuk, így azok is levegősebben lesznek. Ősszel, vagy jövő tavasszal meglátjuk, mire, illetve milyen feladatokra lesz még itt szükség.

A kivágott fákat, köztük a Gizella-szobor mellől kidöntött elszáradt csavart fűzfát, ami már veszélyeztette azt, összevágták és felajánlották a rászorulóknak.

Ennek a kapcsán a polgármester hozzátette, hogy szociális tüzelőt is osztottak tavaly év végén, még november második felében azoknak a falubelieknek, akik segítségre szorultak. Összesen 13 család kapott mintegy 2-2 köbméter tűzifát. Év végén pedig a megemelkedett energiaszámlákra fordítható támogatással is segítették a háztartásokat.

Az idei tervekről is kérdeztük a polgármestert, aki elmondta, hogy egyelőre kivárnak.

- Megvárjuk, hogy az első közüzemi számlák összege mekkora lesz, most kapunk új számlát a közvilágítási díjakról, előzetesen úgy néz ki, hogy közel háromszorosa lesz a réginek, majd ezután állítjuk össze a költségvetést március 15-ig. Nálunk ez a legnagyobb költség, elszórtan vannak a házhelyek, összesen 58 lámpatest világítja be a falut. Lekapcsolásra nem gondoltunk, főként a 86-os főút mentén van szükség a világításra, ahol elég nagy a forgalom, van gyalogátkelő és lassítószigetek is. A hivatalban, művelődési házban, könyvtárban visszavettük a gázfűtést, ezzel spórolunk. Tavaly már igyekeztünk takarékoskodni, ezzel úgy tűnik, hogy különösebb megszorítások nélkül tudunk működni a következő fél évben.