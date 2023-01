– Testvértelepülési és családi kapcsolatok révén már 15 éve együttműködünk Csíkszenttamással – mondta el Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere –, s most örömmel láttuk vendégül az elmúlt hétvégén e térség településeinek vezetőit. Hisszük: a magyar-magyar összefogást alulról építkezve lehet erősíteni, még több tartalommal megtölteni.

Számos zalai település ápol szoros kapcsolatot Hargita és Kovászna megyei városokkal s falvakkal, a gyenesdiási megbeszélésen pedig rögzítették: mindezt szeretnék folytatni, erősíteni – nemcsak a kultúra terén, hanem az élet minden területén.

A csíki településvezetők a gyenesdiási községházán is tárgyaltak, középen Góth Imre alpolgármester és Gál Lajos polgármester vendégeik körébe

Gál Lajos hozzátette: idén szeptemberben Csíkszenttamás küldöttsége mellett más felcsíki településekről is érkeznek delegációk a nyugat-balatoni nagyközség szüreti ünnepére, addig pedig a gyenesdiási Dalárda révén készül egy CD, amelyen több gyimesi s felcsíki kultúrcsoport is énekel majd. Ezt a Trianon emléknapon, június 4-én mutatják majd be Székelyföldön.

– Ezen katona- és népdalok, visszaemlékező gondolatok kapnak majd helyet – tette hozzá a polgármester –, s úgy gondolom, ez is szép példája a magyar kultúra közös megélésének, éltetésének.

Gál Lajos arról is beszélt: négy csíki és három nyugat-zalai kultúrcsoport működik majd közre a hanghordozón. Mindenki a saját településén rögzíti a rá eső anyagot, amely a Dalárda irányításával áll össze egységgé. A polgármester megjegyezte, készült már hasonló CD, amelyet elküldtek Orbán Viktornak s Áder Jánosnak is, ők pedig kedves, elismerő válaszban köszönték meg e kulturális missziót.