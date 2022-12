Az elmúlt évszázadokban is sokszor érték megpróbáltatások a templomot. A török korban a Sümegre menekült veszprémi püspök, Köves András 1553-tól erődítette, castellummá alakította a türjei prépostságot. A türjei vár ostromáról nem tudni, de Kanizsa eleste után folyamatosan készültségben voltak az itt állomásozó hajdúk. A templomon többször végeztek felújításokat, a legutolsó nagyobb beavatkozás 1922-ben kezdődött, amikor Lux Kálmán leverette a nyugati homlokzatról és a tornyokról a vakolatot, s megcsodálta a téglákon gondosan elsimított habarccsal kialakított eredeti falfelületeket. Eldöntötte, hogy a homlokzatot és a tornyokat nem fogja visszavakoltatni. Ez a templomkép él a ma embere emlékezetében. A türjei téglákat azonban nem vakolatlan falfelületre égették ki, ezért 1923 után az időjárás kikezdte azokat, s gyorsan romlásnak indultak. A mostani felújítás legnehezebb döntése volt, hogy a nyugati homlokzatot és a tornyokat újravakolják, így ezek elvesztették a megszokott vörös, nyerstégla-színüket.

Az eredeti építéshez képest a mai állapot több lényeges ponton is eltér, melyek közül megemlítjük, hogy a tornyok alacsonyabbak voltak, a legfelső ablakok fölött már a zárópárkány volt és ott kezdődött a sisak. A kereszt most 37 méter magasan van, időkapszulát rejt a keresztszár. A tornyok közötti oromfal is alacsonyabb, valamint háromszög alakú lehetett. Vagy, ami a mostani felújítás során kialakított tanúfelületeken is látható, a templom járószintje 40 centivel lejjebb volt a mainál és téglával burkolták. A mostani alapos feltárás művészeti értéktára mintegy hatszáz elemet tartalmaz.

Mint említettük, az épület megújítása 2016-ban kezdődött, s az első kétéves időszakban történt meg a templom teljes belső és külső környezetének régészeti feltárása. A szakemberek megtalálták az alapító sírhelyét, valamint egy eddig ismeretlen barokk kori kriptát is, benne a korábban elhunyt premontrei szerzetesekkel. Több sírhelyet és értékes leleteket rejtett a járószint alatti föld. A feltárásnak köszönhetően lett értelmezhető a templom eredeti belső arányossága is, hiszen az eredeti járószint jóval a jelenlegi szint alatt volt – ami néhány helyen újra látható, üvegpadlózaton keresztül.

Ebben a kutatóidőszakban történt meg a templombelső művészettörténeti és építéstörténeti feltárása is, melynek során megtalálták a szakemberek a főhajó, a mellékhajó és az orgona alatti részeken a korábbi díszítőfestéseket, freskókat.

A történeti résznél említettük, hogy az épület új külső vakolatot is kapott, belsejében megújult a padozat, az orgona, a freskók és a falfestések, valamint a történeti berendezési tárgyak. A kétéves feltárási periódus után elkezdődött a kivitelezés, restaurálták a falképeket, a kőfelületeket, valamint a fafelületeket is. Ekkor szállították el az orgonaházat is teljes renoválásra és új hangszerelemek hozzáépítésére. A kivitelezéskor a régészeti feltárásokat figyelembe véve új aljzat készült, melyben elvezették a megújított villanyhálózat kábeleit, hiszen új világítási és hangosítási rendszert is kapott a templom.

Mindezek a számok tükrében is érdekesek, hiszen, mint azt a Csornai Premontrei Apátság sajtóközleményéből szintén megtudjuk, összesen 10 321 cserép, 450 négyzetméternyi cserépfedés, 535 köbméter beton, 2250 négyzetméter újraburkolt felület, 7073 kilométer hosszúságú villanyvezeték, s több mint 4000 négyzetméter állvány, 1500 négyzetéter vakolatverés, valamint felülettisztítás, továbbá 200 köbméter anyagmozgatás történt javarészt kézi erővel.

A templomot a felújítási munkálatok lezárultával ez év augusztus 19-én felszentelték. A szomszédos majorság területén azonban továbbra is folyik a munka. A tervek szerint látogatóközpont és kiszolgálóépületek készülnek, megújul a barokk korban épült magtár. Ezek kivitelezése előreláthatólag a jövő esztendő elejére fejeződik be.