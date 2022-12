Lapunkban többször beszámoltunk már arról, hogy a pusztaszentlászlói Haladás Horgász Egyesület a megyében egyedülálló módon néhány éve saját halnevelő programot indított. Ennek lényege, hogy a halneveldeként működő, körülbelül egy hektárnyi vízfelületű Alsó-tavon megtiltották a horgászatot, annak érdekében, hogy az oda telepített kisebb méretű nemes halakat – elsősorban pontyokat és csukákat – folyamatos etetéssel fogható méretűre hizlalják fel. Az állománynövekedést emellett a természetes szaporulat is segíti, hiszen ott zavartalanul le tudnak ívni a halak. A halnevelő program leglátványosabb része az őszi lehalászás, amikor az Alsó-tóból a horgászok számára nyitott Felső-tóba kerülnek át a halak.

Az idei lehalászás kapcsán dr. Jandó Zoltán, az egyesület elnöke elmondta: a munkálatokban mintegy negyven horgász működött közre, Kóbor Balázs halbiológus szakmai iránymutatása mellett. A korábbi évek tapasztalatainak, illetve a megszerzett gyakorlatnak köszönhetően ezúttal minden korábbinál jobb eredményt értek el. A pontyok esetében a darabszámmegmaradás elérte a 90 százalékot, míg a méretnövekedés közel négyszeres volt. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy összesen 2660 darab pontyot sikerült a lehalászás során kifogni, ebből 1570 darabot helyeztek át a Felső-tóba. A többi visszahelyezésre került az Alsó-tóba, egyrészt a nagyobb példányokat, a négy kilogramm feletti extra méretű halakat anyapontyként kívánják tovább hasznosítani – ezekből 22 darab volt –, míg 30 darab átlagos méretű halat anyaponty-utánpótlás céljából hagytak a halneveldében. A csukából 360 darab került lehalászásra, ezek mindegyike áttelepítésre került. Az apróhalakat, vagyis a vegyes keszegeket takarmányozási célból méretlenül visszahelyezték az Alsó-tóba.

Táncos Imre halőr egy sügérrel Fotó: Haladás Horgász Egyesület

Dr. Jándó Zoltán azt is hozzátette: a csukák esetében értelemszerűen jóval nagyobb a veszteség, ám az a hét százalékos darabszámmegmaradás, amit sikerült elérniük, jó eredmények számít. A Felső-tóba áthelyezett halak jelenlegi piaci értéke mintegy 5,4 millió forintot tesz ki, miközben a programra az elmúlt egy év során – a tartós használatú eszközbeszerzéseket nem számolva – csupán másfél millió forintot fordítottak. A ponty és a csuka vonatkozásában a korábbi halasításokkal és a mostani lehalászás eredményeként az Alsó-tóban nevelt halak áthelyezésével kismértékben meg is haladták az idei telepítési kötelezettségüket. A lehalászás során ráadásul néhány olyan hal – például több sügér – is hálóba akadt, amelyek még a legtapasztaltabb horgászok számára is meglepetést okoztak, hiszen azok a tudtukon kívül kerültek az Alsó-tóba.