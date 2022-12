Pénteken kora délután csak néhány parkolóhely volt szabadon a Zala Parkban, az üzletekben sokan vásároltak. De addig eljutni sem volt könnyű: a belvárosból kifelé menet áll a kocsisor a Tesco-körforgalom előtt, és a szokásos jelenetek zajlottak: a rámenősebbek a belső sávban "kerülik" a sort, majd igyekeznek bekéretőzni a bal oldaliba, hogy mielőbb célba érjenek. Az autósok egy része türelmetlen és udvariatlan, karácsony ide vagy oda, nemcsak ezen a helyszínen.

Forrás: Szabó Judit

Ami a kínálatot illeti, az volt a benyomásom, hogy a Zala Parkban és Park Centerben is bőséges, talán túlzottan is az. Még mindig halomban állnak például a karácsonyi dekorációk, már akciósan árulják azokat, az egyik ruházati multinál pedig már most nagy leárazásokkal igyekeznek növelni a forgalmat, apasztani a készletet. A mobiltelefonoknál ennek ellenkezőjét láttam: hiába kerestem egy bizonyos típust, a polc szinte üresen állt. Aki most indul útnak, szánjon időt a bevásárlásra, az úton és jellemzően a pénztáraknál is tömegre kell számítani.

Forrás: Szabó Judit