Különbözünk – de egyek vagyunk. Vitatkozunk – ám földi vágyaink, akár tagadva is: az égre mutatnak. Csodára várunk – bár már megkaptuk. Régen. Áldott 2022. születésnapot, Krisztusunk! Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól. S ahogyan a ballagási tablókon állni szokott reménnyel és hittel telve: találkozunk. Csak ezúttal nincs dátum, mert az előttünk titok. Akkor jön majd el valóban a karácsony, a húsvét és a pünkösd – ráadásul egyszerre, mindannyiunknak. Remélünk. Az is, aki (most még) nem hisz(i). Ezen a karácsonyon is: várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Mert ugyan különbözünk és gyakran vitatkozunk – ám a lelkünk mélyén mindannyian erre a létező csodára vágyunk.