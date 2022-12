Alig voltunk túl az év eleji sikeres oltási akciókon, az orosz-ukrán háború kitörése újabb nem várt helyzetet teremtett – idézte fel a 2022-es év első hónapjait a főispán. – Az Ukrajnában kialakult humanitárius katasztrófa nemcsak a keleti országrészben éreztette hatását, de a mai napig Zala megye is aktívan részt vesz a menekültek ellátásában, elszállásolásában. Az emelkedő árak, az elhibázott brüsszeli szankciók következtében felpörgött infláció mindenki életét megnehezíti. Célunk, hogy a lakosság minél kevésbé érezze a válság hatásait. Ennek része az is, hogy a mindennapi ügymenetet a megszokott mederben tartjuk. A fegyveres konfliktus és a brüsszeli szankciók miatt sokszorosára növekedett energiaárak miatt a kormány 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő az állami szerveknél. 2022. november 2. óta országosan egyes kisebb forgalmú kormányablakokban és okmány­irodákban szünetel az ügyfélfogadás, azonban Zalában az ügyfélfogadási rend nem változott. Csak a december 22-én kezdődött és január 6-ig tartó igazgatási szünet hoz változást. De még ebben az időszakban is fogadja az ügyfeleket a nagykanizsai, a hévízi és Zalaegerszegen a Zóna épületében található ügyfélszolgálat. Addig is a Zala Megyei Kormányhivatal úgy igyekszik takarékoskodni a gázfelhasználással, hogy ez a lakossági ügyintézésre ne legyen hatással. Ennek érdekében átcsoportosításokat, iroda-összevonásokat hajtottunk végre. Minden szervezeti egységünknél takarékossági intézkedések léptek életbe a fűtés, a villamosenergia- és az üzemanyag-felhasználás terén. Természetes, hogy ilyen helyzetben össze kell fognunk, együtt kell viselnünk a nehézségeket.

A béke az, amire most leginkább szüksége van Magyarországnak és Európának is

– Tavasszal a háború árnyékában zajlottak a magyar parlamenti választások, ahol ismét a Fidesz-KDNP összefogás győzött. Orbán Viktor ezután ismét önt kérte fel kormánymegbízottnak. Hogyan élte meg, hogy harmadik alkalommal is megbízást kapott miniszterelnök úrtól, és immáron – a hagyományokhoz visszatérve – főispánként irányíthatja a közigazgatás működését a megyében?

– A választások eredménye azt mutatja, hogy a magyar emberek többsége elégedett a kormány teljesítményével. Véleményem szerint a családtámogatási rendszer, a gazdaság fejlődése és a világpolitikai – vagy akár ideológiai – kérdésekre adott megfelelő válaszok meggyőzték az embereket arról, hogy érdemes továbbra is a polgári kormányt támogatni. Azok, akik vállalkoznak, dolgozni akarnak, gyerekeket nevelnek, joggal érzik úgy, hogy számíthatnak a kormányzat segítségére. Az egészségügyi, valamint a rendvédelmi dolgozók, de a nyugdíjasok is tapasztalhatják a patrióta, országépítő gazdaságpolitika eredményeit. Számomra nagyon nagy megtiszteltetés az újbóli kinevezés. Szakmailag pedig egy fontos pozitív visszajelzés, mellyel miniszterelnök úr tudatta velem, hogy elégedett a munkámmal, és továbbra is számít rám. A főispán titulussal a kommunista diktatúra előtti történelmi elnevezéshez térünk vissza. A jövő generációi már alig-alig fognak emlékezni arra a hetven­éves időszakra, amikor nem főispánnak hívták a megyei kormányhivatalok vezetőit. Külön öröm számomra, hogy november 1. óta dr. Varga Andrea főigazgató személyében egy felkészült szakemberrel dolgozunk együtt.

A nehézségek ellenére a megye fejlődése nem tört meg, szögezi le a főispán. Olyan gigaberuházások értek be idén, melyek előkészületei évek óta tartottak: Orbán Viktor miniszterelnök személyesen adta át a ZalaZone Járműipari Teszt­pályát és a Rheinmetall hadiipari beruházás épületét.

– A ZalaZone Járműipari Tesztpálya Zala megye történetének meghatározó nagyságú beruházása. A 45 milliárd forintból, mintegy 265 hektáron megvalósult projekt befektetők sorát vonzza hozzánk: az osztrák AVL vállalat fejlesztőközpontot tervez itt, a TÜV Rheinland akkumulátorok kísérleti központját hozza létre. A Rheinmetall beruházása szintén kapcsolódik a tesztpályához, hiszen a gyárban elkészült harcjárműveket is ott próbálják ki terepviszonyok között. A ZalaZone-nal Zalaegerszeg a mobilitási innováció egyik központjává vált Európában. Az ilyen nagy volumenű projektek megvalósításához a Zala Megyei Kormányhivatal elsősorban azzal tudott hozzájárulni, hogy az ügyintézést gyorsította, segítette. Egy ilyen nagyberuházás megvalósítása hosszú évekig is eltart, és ha a dokumentumok hetekig állnak egyik-másik engedélyezési szakaszban, az nagyban lassíthatja az ügymenetet. Tisztában vagyunk a felelősségünkkel ezen a területen is: az ilyen fejlesztések az egész megye javát szolgálják, így minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megvalósításuk minél zökkenőmentesebb legyen. Büszke vagyok rá, hogy ebben a folyamatban a Zala Megyei Kormányhivatal is szerepet játszik. Ugyanakkor nemcsak technológiai, de jelentős kulturális beruházások is folynak a megyében. A Mindszenty József Látogatóközpont átadása mellett múzeum- és templomfelújítások is zajlottak. Az ilyen jellegű projektek segítése ugyancsak a kormányhivatal munkatársainak feladatai közé tartozik. Remek szakemberek dolgoznak tehát a szervezetünk kötelékében. Nem meglepő, hogy közülük többek kiváló munkája miniszteri elismerésben részesült az idei évben is. Nekik és a kormányhivatal valamennyi dolgozójának ezúton is szeretném külön köszönetemet kifejezni azért a helytállásért, amit a takarékossági intézkedések időszakában tanúsítanak, hiszen a nehéz körülmények között is állhatatosan és továbbra is magas színvonalon teljesítik feladataikat.

– Az év végéhez közeledve mely területek vannak leginkább fókuszban a kormányhivatal feladatellátásában?

– A beruházások mellett számos szakterületen lát el feladatokat a kormányhivatal. Kiemelendő ezek közül a fogyasztóvédelem, mert ez is olyan terület, amellyel az emberek, a vállalkozások nap mint nap találkoznak, mely szolgálja egyrészt a családok és ezen keresztül a gyermekek védelmét, mindemellett a vállalkozások és a vásárlók érdekeit is képviseli. A tisztességes vállalkozások védelmét a kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya a fogyasztóvédelmi szabályok erősítésével, a jogkövető vállalkozói magatartás segítésével és a tisztességtelen vállalkozások kiszűrésével segíti elő.

Az államnak ezen a területen is őrködnie kell az állampolgári jogok felett, amit a kormányhivatal az állam széleskörű családtámogatási programjára révén biztosít az érintettek részére, teszi hozzá dr. Sifter Rózsa.

– A hatékony feladatellátáshoz elengedhetetlen, hogy a Zala Megyei Kormányhivatalban is folytatódjanak a fejlesztések…

– Az év elején adtuk át a tizedik kormányablakot a megyében, Zalalövőn. Ebben a kormányablakban helyeztük üzembe a megye első mesterséges intelligenciával támogatott, érintőképernyős önkiszolgáló ügyintézési, vagyis MIA Pontját (Mesterséges Intelligencia Asszisztens), melynek segítségével önállóan intézhető például a vezetői engedély vagy a személyi igazolvány pótlása, az anyakönyvi kivonat és erkölcsi bizonyítvány igénylése, valamint a különféle gépjárműügyek. Azóta a megye összes kormányablakát felszereltük ezekkel a berendezésekkel, melyek minden olyan technológiai kiegészítővel rendelkeznek, ami a gyors és egyszerű ügyintézéshez szükséges. Többek között a beépített kamera, a mikrofon, az ujjnyomat- és okmányolvasó, a hangszóró, a nyomtató, a bankkártyaterminál, valamint az aláírópad is a kényelmet szolgálja. Arra biztatok mindenkit, hogy vegye igénybe ezt az új szolgáltatást, mellyel elkerülhető a sorban állás, és az ügyintézőket tehermentesítve a közigazgatás hatékonysága is növelhető. Az állampolgárok és dolgozóink megelégedése érdekében saját épületeinket is folyamatosan korszerűsítjük, mely természetesen az ebben tevékenyen részt vevő vállalatok, vállalkozások számára is munkát, bevételi forrást biztosít. 2011. és 2022. között a Zala Megyei Kormányhivatal összesen 31 épületén végzett el felújítást, több mint 5 milliárd 96 millió forint értékben, melynek felét hazai, felét pedig uniós forrásból finanszíroztuk. A kormány egyik legfontosabb törekvése továbbra is az, hogy a vidéki Magyarország lakói a legkisebb falvaktól a megyei jogú városokig egyaránt nyertesei legyenek a következő évtizedeknek. Éppen ezért soha nem látott nagyságrendű források révén folytatódik a vidéki falvak, kisvárosok infrastruktúrájának megújítása, a közösségekre épülő és élhető vidéki Magyarország építése. A kormányhivatal a 21. század igényeit kielégítő kormányablakok révén pedig szintén arra törekszik, hogy az állampolgárok előnyére javuljanak mindazok a szolgáltatások, amelyek életminőségükre is pozitív hatást gyakorolnak. Azt tapasztalom, hogy az állampolgárok is elégettek a kormányablakok tevékenységével. Az egyablakos ügyintézésre való áttérés nagyban egyszerűsítette és gyorsította a hivatali ügymenetet.

– A tél beköszöntével az embereket leginkább az energiaárak emelkedése, a fűtés finanszírozása aggasztja…

– A kormány akciótervet dolgozott ki és léptetett életbe decemberben annak érdekében, hogy védje a családokat, a vállalkozásokat és a magyar gazdaságot a kedvezőtlen nemzetközi környezet hatásai ellen. A rezsicsökkentés és az élelmiszerárstop csak két olyan intézkedés, ami segíti az embereket a hétköznapokban és kellemesebbé teszi az ünnepeket. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a Zalai Hírlap minden kedves olvasójának és munkatársának boldog és legfőképpen békés karácsonyt kívánjak. Mert a béke az, amire most a leginkább szüksége van nemcsak Magyarországnak, de egész Európának – hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa.