2007. december 21-én csatlakozott Magyarország a schengeni térséghez, azóta a magyar-szlovén határvidék szőlősgazdái minden évben megünneplik ennek évfordulóját közös kirándulással. Idén Szlovéniából indultak a túrázók, onnan érkeztek meg a Rédicshez tartozó lendvakecskési hegyre, ahol a 469. számú határkőnél tartottak emlékezést. Míg odaértek, négy pincébe tértek be és kóstolták meg a gazdák borait. Gaál Károly, az egyesület vezetője felidézte azokat az évtizedeket, mikor ezen a részen nyomsáv húzódott az akkori Jugoszlávia és Magyarország között, és a szőlőhegyet is csak engedéllyel lehetett megközelíteni. Mint mondta, akkor még elképzelhetetlennek tűnt az, ami ma már valóság, hogy szabadon járhatnak át egymáshoz a magyar és szlovén gazdák. Utána Borut Baci osztotta meg gondolatait az ünneplőkkel a hosszúfalusiak részéről. Kiemelte, hogy szép példája a barátságnak, a határ menti együttélésnek, ahogy a szlovén, muravidéki, illetve a magyar gazdák közösen ápolják a borhoz kapcsolódó hagyományokat, de a határkőnél ezen alkalmakkor tartott megemlékezések is szép élmények. Végül Pete Polgár Máté plébános osztotta meg ünnepi gondolatait a hallgatósággal, majd közös imával, azt követően pedig pezsgős koccintással ért véget a hegyen a program. Ezután a jókedvű társaság a rédicsi művelődési házban közös vacsorával zárta a napot.