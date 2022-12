Mindennek ellenére halpusztulással nem találkoztak a horgászok, továbbá örömmel konstatálták, hogy hogy nőtt az éves jegyet váltók száma. Horváth Dávid tógazda lapunknak elmondta: utóbbi ténynek, valamint programjaik növekedésének köszönhetően gyarapodtak a bevételeik, ezáltal a gazdálkodásuk is biztosabb alapokon áll már. 2022-ben fogható méretű pontyot, illetve ponty- és csukaivadékot is tettek a vízbe.

A muraszemenyei Öreg-tó a csukák és feketesügérek birodalma, egyrészt emiatt, másrészt vadvíz jellege és festői környezete miatt kedvelt leginkább a horgászok körében. Horváth Dávid szerint a jövőben ezeket az adottságokat még inkább igyekeznek kiaknázni, azaz 2023-ra is több programot terveznek.

– A versenyeztetést 2022-ben kezdtük el igazán, s már több sikeres programot magunk mögött tudhatunk – folytatta. – Ez a jelentkezők számára és a kifogott halak mennyiségére egyaránt igaz. Annak érdekében, hogy jövőre még több horgászélményt tudjunk biztosítani a hozzánk érkezők számára, tavasszal folytatni szeretnénk a telepítéseket, ismét pontyokkal.

A tógazda kérdésünkre elmondta: bár december közepén egy rövidebb időre jég borította a tavak felületének egy részét, az a karácsonykor tapasztalt felmelegedés hatására gyorsan elolvadt. A tavak most már újra jégmentesek, várják is azokat a horgászokat, akik még az év utolsó napjaiban is hódolni kívánnak szenvedélyüknek. Tilalom jelenleg nincs érvényben, azt legközelebb csak a tavaszi időszakban, az országos pontytilalom idején rendelnek el.