Nemrég gyűltek össze a Ságvári Endre Gimnázium 1962-ben végzett IV. C osztályának öregdiákjai, akik a jubileumi, 60 éves érettségi találkozójukat tartották meg. Létszámuk egykor 32 fő volt, ám ahogy teltek az évek, sajnos egyre kevesebben lettek. Nyolc osztálytársukat veszítették el, néhányan pedig egészségügyi gondokkal küszködnek, ezért nem lehettek jelen. Az idei eseményen végül 13 fő jelent meg, s olyanok is, akikkel már régen nem találkozhattak. Az emlékek felidézésén túl számos új, vidám élményt is megosztottak egymással az egykori osztálytársak.