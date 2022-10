Ribarics Tamás ugyanis nemcsak alapító gitárosa volt a 2011-ben indult Tales Of Eveningnek, hanem zenei arculatának formálásában is meghatározó szerepet játszott. Harmóniái és szólói legalább olyan mértékben alakították a zenekar stílusát, mint az első számú zeneszerző, a billentyűs hangszereken játszó Ádám Attila dallamai. Ezért a zenekar egyelőre bizonytalan abban, hogy tudják-e pótolni hiányát. Mindezt egy közlemény formájában jelezni is kívánták rajongóik felé.

„Kedves ToE rajongók, zenésztársak, barátok!

Köszönjük, hogy ilyen sokan írtatok, hívtatok és kerestetek bennünket. Kedves szavakat, segítő szándékot és valódi együttérzést kaptunk tőletek. Ez sokat jelent nekünk.

Az elmúlt évek negatív történései egyébként is nagyon megnehezítették a haladást, munkát, az együttesünk életét, tulajdonképp a létezését. Sajnos olyan dolgok ezek, melyről senki nem tehet, egyszerűen megtörténnek. Miközben folyamatosan próbáltuk ezeket az akadályokat leküzdeni és továbbmenni a “hosszú köves úton”, 2022 nyarán olyan dolog történt, amire nem lehet felkészülni.

Ribarics Tamás az utolsó koncertjén.

Fotós: Gyuricza Ferenc

Szeretnénk azt írni, hogy nehéz időszakon vagyunk túl, de sajnos nem így van. Nem vagyunk túl rajta … Riba barátunk elvesztése olyan mély nyomokat hagyott, melynek feldolgozásához biztosan idő kell. Nem tudjuk mennyi idő és nem tudjuk sikerülhet-e valaha. Ő olyan alappillére, meghatározó egyénisége volt a zenekarnak, aki nélkül tényleg nagyon nehéz a továbblépés, folytatás. Célokat, álmokat tűztünk ki, melyek nélküle most elérhetetlennek tűnnek.

Barátunk volt, segítőnk a nehéz időkben, egy igaz, jószívű ember. Sokkal több, mint a zenekar tagja.

Tényleg leírhatatlan érzés, amikor látjuk, mennyien gondoltatok rá, szurkoltatok neki az utolsó pillanatig. Nem igaz a mondás, miszerint bárki pótolható. Ha ilyen tragédia történik ugyanolyan már soha nem lesz. Jelenleg ezt próbáljuk valahogy elfogadni és felfogni. Egy biztos… Bármit hozzon az élet, bárhogy alakuljon a zenekar sorsa Riba mindig ott lesz velünk a színpadon és örökre ott marad a gitárjátéka, ezáltal szíve az összes dalban.

Nem tervezünk. Csak emlékezünk és közben próbálunk kijutni a szakadékból.

Azon dolgozunk, hogy erőt gyűjtsünk és valahogy folytassuk utunkat. Talán Riba is és legtöbbünk így szeretné. Sajnos azonban felelőtlenség bármit ígérni és nem teljesíteni.

Ezért ebben a pillanatban időt és türelmet szeretnénk kérni tőletek.

Mivel tényleg sokat jelent számunkra minden, ami e zenekarhoz tartozik, fontosnak éreztük, hogy tudjatok erről.”

Az Ádám Attila által vezetett Tales Of Evening zenekart 2011-ben zalai zenészek alapították. Gitáron Ribarics Tamás, basszusgitáron Jánosi Péter, dobon Pálosi Róbert játszott, az énekes pedig Dudás Ivett volt. Az évek folyamán több tagcsere is történt a csapatban, a legtöbb esetben a basszusgitáros posztján történt váltás. Jánosi Péter helyére Németh András érkezett, majd Gyulai Ádám és Németh Attila is zenélt ezen a poszton, végül Szegedi Dávid csatlakozott hozzájuk. Az időközben a gitáros Varga Krisztián csatlakozásával hat fősre bővült zenekarban a dobos személye is kicserélődött Pálosi Róbertet tavaly Tobola Norbert váltotta.

A zenekar 2012 február 4-én, a zalaegerszegi Club Grabowsky-ban adta első koncertjét a Ganxsta Zolee és a Kartel előtt. Azóta több mint száz alkalommal léptek színpadra fesztiválokon, önálló koncerteken. Játszottak a FEZEN-en és a Rockmaratonon. Voltak előzenekara többek közt a svéd Sabatonnak és Bloodboundnak, valamint az olasz Luca Turilli’s Rhapsody-nak is. 2020 márciusában első alkalommal nemzetközi turnén is részt vehettek az olasz Rhapsody Of Fire és a szlovák Symphonity társaságában, ez a koncertsorozat a koronavírus járvány miatt szakadt félbe. Eddigi utolsó koncertjüket 2022. június 25-én, Lovásziban adták, a Kantin fesztiválon, közvetlenül az EDDA előtt. Ribarics Tamást július 10-én csípte meg egy darázs, ettől keringése összeomlott és kómába esett, majd 13 nappal később elhunyt.

A Tales Of Evening eddig négy nagylemezt készített. A Hajléktalan lélek című album 2012-ben jelent meg, a Szilánkok 2015-ben, A fény nyomában 2018-ban, majd egy évre rá A New Dawn Awaits címmel egy angol nyelvű dalokat tartalmazó albumot is kiadtak. Legismertebb slágerük a Lázadás.