A program főszervezője, Gazdag Tamás elmondta: az Aranykor két évvel ezelőtt szeretett volna egy olyan nagyszabású koncertet rendezni, amelyen a kilencvenes évek nagykanizsai zenekarai léptek volna fel, ám a programot akkor a pandémiás korlátozások miatt el kellett halasztaniuk. Már az új időpont is szóba került, erre egy beharangozó koncerttel hívták volna fel a figyelmet. Ribarics Tamás – aki meghatározó képviselője volt a színtérnek – mindkét rendezvénynek aktív közreműködője lett volna.

- Barátunk és zenésztársunk halála miatt át kellett alakítanunk a terveinket, s így a koncertet Ribarics Tamás emlékestté minősítettük át – folytatta Gazdag Tamás. – Négy zenekar ad koncertet, köztük az a Charon, aminek Tamás maga is tagja volt, illetve a Detonator, aminek tagjaival annak idején szintén játszott együtt. Rajtuk kívül a punk-rocker Nyírfa Terrort, valamint a korai felállású, azaz Bali Miklóssal fellépő The Innocents együttes láthatja még a közönség.

A rendezvényen beszélgetésekkel, képvetítésekkel, dalainak bemutatásával emlékeznek Ribarics Tamásra, aki az utóbbi több mint tíz évben országos ismertséget szerzett magának a szimfonikus metal zenét játszó Tales Of Evening tagjaként. Ugyancsak itt tervezik bemutatni azt a dalt is, amit a gitáros emlékére írt a Hydra zenekar. Ez utóbbi dobosa Pálosi Róbert, aki közel egy évtizeden át zenélt együtt a Tales Of Eveningben Ribarics Tamással.