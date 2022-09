Az akciót szervező Zala Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetője, Horváth Rita érdeklődésünkre közölte, hogy a Civil Központok Hálózata felhívására évente kétszer tartják meg a véradási akciójukat, a mostani a hetedik. Zalában három helyszínen fogadták az önkénteseket, hétfőn és kedden Keszthelyen és Nagykanizsán, csütörtökön pedig a megyeszékhelyen. Az akcióról értesítették az összes zalai civil szervezetet, a toborzásba ez alkalommal a Vöröskeresztet is segítségül hívták. Az eddigi tapasztalatok szerint a civil heteken 70-90 véradó jelent meg, és hasonló számokról árulkodnak az idei véradások is. Mint mondta, több száz zalai civil szervezettel állnak kapcsolatban, de kiemelkedő aktivitás jellemzi a polgárőröket, a sportegyesületeket. Az akcióban főleg a fiatalabbak, illetve a középkorúak képviseltették magukat.

Keszthelyen és Nagykanizsán három-három órában fogadták a véradókat, a két helyszínen közel félszázan jelentkeztek, és a megyeszékhelyen is hasonlóan alakult a létszám.

A civileket ez alkalommal támogatta a Vöröskereszt is. A karitatív szervezet megyei véradásszervező koordinátora, Rubi Jánosné arról számolt be, hogy az internetes közösségi oldalon is meghirdették a hetet, 90 sms-t küldtek ki, telefonon keresték meg a regisztrált véradókat, külön kérték a civil szervezetek munkatársait, hogy amennyiben tehetik, ezen a héten adjanak vért. Rubi Jánosné arról számolt be, hogy a véradók száma csökkenést mutat, Zala e téren az országos mezőny közepén foglal helyet.

Az elsők között jelentkezett csütörtökön a lendvajakabfai Bagonyainé Rolf Mariann, a fiatalok képességfejlesztésével foglalkozó Nyitott Szemmel Alapítvány titkára, aki elmondta, hogy tizenkettedik alkalommal jelentkezett donornak, ez az ötödik civil véradó hét, amin részt vett. Ezzel egyébként a családjában látott példát követi, mert már a nagymamája is rendszeresen adott vért, tette hozzá.