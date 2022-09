A számos „kütyüt” felvonultató program során a gyerekek ki is próbálhatták az eszközöket, a legnagyobb sikert az úgynevezett VR-szemüvegek aratták, amelyek a virtuális valóság világába vezették a fiatalokat.

Szabados Rudolf, a Festetics művelődési központ igazgatóhelyettese lapunk kérdésére elmondta, a Digitális jólét program keretében érkezett Hévízre az „utazó bemutató”, amely megyénként három várost keres fel – s Zalában az egyik helyszín Hévíz volt. Terveztek már hasonló foglalkozást korábban is, de azt a Covid-járvány miatt el kellett halasztani.

– A háromtagú bemutatócsoport különféle digitális eszközökkel ismerteti meg az iskolásokat – folytatta Szabados Rudolf –, s úgy gondoltam, erre vevők a fiatalok, hiszen majdhogynem napjaink részévé váltak már ezek. A foglalkozás pedig még inkább közel hozza a diákokhoz a „kütyüket”.

Hozzátette: a könyvtárban helye van az ilyen előadásoknak, hiszen ezek az ismeretterjesztést szolgálják, ami a bibliotékák feladata is.

Sipos Olivérnek, Pikó Tamásnak és Skachné Wichmann Anikónak, az Utazó Digitális Élményközpont három munkatársának látványos bemutatójából kiderült, ma már a műanyag mellett betonra is lehet nyomtatni, s így pár nap alatt akár épületkomplexumok is létrehozhatók, sőt: autóalkatrészek is készíthetők nagy teljesítményű digitális nyomtatók segítségével. Kiderült: például a győri Audinál már alkalmazzák ezt a technológiát.

Sipos Olivértől azt is megtudhatták a diákok, akár emberi szerveket is lehet készíteni úgynevezett sejtnyomtatással, amelynek segítségével szinte bármilyen testrészt lehet reprodukálni. Persze, ezek élettartama egyelőre nagyon rövid, mindössze néhány óra, „de bízzunk abban, hogy ez hamarosan változik” – tette hozzá a szakember, aki arra is felhívta hallgatóságának figyelmét, hogy a 250 grammnál nagyobb drónok használatához engedély szükséges.

A fiatalok megtudhatták, ezt a technológiát eredetileg az amerikaiak kémkedésre fejlesztették, egyfajta pilóta nélküli repülőként. Dollármilliókat öltek a projektbe, ám az első próbarepülés alkalmával Olaszországban lezuhant a szerkezet, amit „megtaláltak, visszafejtették a technológiát az utolsó csavarig, lemásolták, majd eladták a kínaiaknak, s ennek köszönhetően ma akár 50-60 ezer forintért is vásárolhatunk kisebb drónt”, mesélte hallgatóságának Sipos Olivér. Az előadó bemutatta a mai VR-szemüvegek „nagyszülőjét”, a 60 évvel ezelőtt kifejlesztett eszközt is, hozzátéve: a technológia már 160 éve létezik.