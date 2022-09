Újudvar polgármestere, Jakab Sándor a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás alelnökeként beszélt a térség előtt álló kihívásokról. Jól ismeri a kistelepülések mindennapos gondjait és problémáit, s hogy milyen takarékossági intézkedéseket terveznek.

- Meglátásom szerint minden községnek nehéz lesz a következő időszak, ezért is egyeztettük takarékossági elképzeléseinket a legutóbbi társulási ülésen – mondta. – A 27 települést magába foglaló szervezetből a jelenlévő polgármesterek, beleértve Nagykanizsáét is, úgy vélekedtek, hogy mindenütt meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és ahol lehet, takarékoskodni kell, de ezek nem érinthetik az önkormányzatok kötelező alapellátási feladatait. Egyelőre senki nem tervez intézménybezárást. Az önként vállalt feladatainkat át kell gondolni, mert valahol meg kell takarítani a megemelkedett rezsiköltségeket. Ez biztosan kihat a kulturális, közművelődési és sporttevékenységekre is, ami sajnálatos, hiszen az elmúlt 10-12 évben a civil egyesületek itt Nagykanizsa térségében is jelentősen megerősödtek. Nyertes pályázataiknak, állami támogatásaiknak köszönhetően a működésükhöz szükséges tárgyi feltételeik is jelentősen javultak. A rajtunk kívülálló és általunk befolyásolhatatlan események miatt teljesen átgondoljuk a tevékenységeinket és a feladataink fontossági sorrendjét. Ezt tettük a koronavírus-járvány idején és most is így járunk el. A kistelepüléseknek nem áll szándékában különadót kivetni sem a lakosságra, sem a vállalkozásokra, hiszen a válság mindenkit érzékenyen érint. Van olyan falu, ahol labdarúgócsapat szűnt meg és a kulturális csoportok létezése is veszélybe került.

Jakab Sándor a saját településéről, Újudvarról is beszélt. Elmondta: valamennyi középületüket úgy építették vagy újították fel, hogy a legkorszerűbb energiahatékonysági előírásoknak is megfelelnek. Az biztos, hogy az óvoda és a községháza működése zavartalan lesz. A szociális alapellátást szintén biztosítják annak ellenére is, hogy a vásárolt szolgáltatások árai is jelentősen emelkednek. Már korábban meghoztak több takarékossági intézkedést, és lehetőség szerint összevontan tartják meg rendezvényeiket is. A gáz árának emelkedése az óvoda működését nem érinti, mert a néhány évvel ezelőtt történt felújítás után korszerű fatüzelésű kazánnal fűtenek. A fát ehhez saját területeik tisztításából biztosítják, és ebből még a rászoruló családokat is rendszeresen segítik. Közvilágításuk a legkorszerűbb LED-es technológiával működik, amelynek viszonylag alacsony az üzemeltetési költsége.

- Az állam segítsége nélkül a megemelkedett rezsiköltségek következtében így is csak néhány hónapig tarthatunk ki – vélekedett. – Elengedhetetlen, hogy a kormány mielőbb hozzon döntést a kistelepülések gondjainak enyhítésére. Nincs kétségem afelől, hogy ez hamarosan megtörténik, hiszen 2012-ben már egyszer kiszabadítottak bennünket az adósságcsapdából. Akkor az Orbán-kormány minden település adósságát maradéktalanul kiváltotta. Az azóta eltelt években is rendszeresen részesültek rendkívüli állami támogatásban azok az önkormányzatok, amelyek jól gazdálkodtak, de önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek. Nekünk, önkormányzati vezetőknek minden körülmények között az a feladatunk, hogy észszerűen gazdálkodva igyekezzünk a lakosság számára továbbra is biztosítani a lehető legjobb életkörülményeket.

A 800 fős Miháldon is készülnek már a fűtési szezonra. A településen tartályos gázpark van, a gáz köbmétere évekkel ezelőtt is több mint ezer forint volt, ezért Gerő Sándor polgármester tudomása szerint a faluban sehol nem fűtenek gázzal, esetleg főzéshez használják.

Gerő Sándor, Miháld első embere az önkormányzati területekről kitermelt faanyagot mutatja. Ezzel a következő időszak fűtése biztosított lesz

- Az önkormányzati intézményekbe nyolc évvel ezelőtt vegyes tüzelésű kazánokat vásároltunk – mondta. – Ehhez a faanyagot a falu közigazgatási területén lévő erdőkből termeljük ki. A fa beszerzése minimális ráfordítással megoldható, a Start munkaprogramban nem mezőgazdasági munkákat végeztünk, hanem az önkormányzathoz tartozó területeket takarítottuk ki, s az innen kitermelt faanyagot tüzelőként elraktuk. Ezután ezeken a helyeken a jövőre gondolva 16 hektáron fásítást végeztünk, jellemzően akác került a földekbe. Némelyik állomány már hétéves, tehát a körforgás nem áll le, ha az önkormányzat továbbra is takarékosan és következetesen bánik a vagyonával, akkor nem kell fát vásárolnunk a piacon. Az intézményeink nem zárnak be, úgy látjuk, hogy két évre előre elegendő fűtőanyaggal rendelkezünk.

Gerő Sándor hozzátette: a villanyáram tekintetében egyelőre még nem tudnak biztosat, de spórolásra mindenképpen szükség lesz.

A szomszéd kistelepülésen, a 330 fős Zalaszentjakabon sem szeretnének egyetlen közintézményt sem bezárni a téli fűtési szezonban. Molnár József polgármester bizakodik, hiszen a korszerű, automata kazánokat barnaszénnel fűtik. Az önkormányzatnak van valamennyi tartaléka, ám szeretne biztosra menni, így a következő időszakban még több tüzelőt vásárolnának.

- Az előző években is takarékoskodtunk – folytatta. – Reggel 6.30 körül indítottuk a kazánokat és az időjárástól függően 11, vagy épp 13 órakor leállítottuk. A nyílászárócserék miatt megmaradt a meleg, nem volt szükség az állandó fűtésre. Az idén ugyanezt a szisztémát követnénk. Emellett az állagmegóvás is fontos célunk, hiszen a fűtetlen épületekben nagy kárt tehet a hideg, nekünk a jövőnkre is gondolnunk kell. A sajnálkozás helyett határozottan szembenézünk a kihívásokkal és megoldjuk azokat. Ezekben a nehéz időkben sem feledkezünk meg a szegény sorsú családokról, nekik a szociális tűzifaprogramban adható két köbméter ingyen tüzelő is nagy segítség lesz.

Szintén a kistelepülések sorába tartozik Nemespátró. Győrfy Balázs polgármester úgy érzi, ők is a szerencsések közé tartoznak. A 270 fős település kultúrházában két fatüzelésű cserépkályha működik, valamint a hivatal heti háromszori nyitvatartása mellett biztosítható a fűtés. A lakosság körében az elmúlt időszakban sokak bevezetették a gázt, ám most újra visszaállnak a fatüzelésre.

- A közvilágítás viszont problémát okozhat, hiszen két és félszeresére emelkedik az ára, és még így is kedvezőbben szerződtünk más önkormányzatokhoz képest – vélekedett. – Bízunk benne, hogy a kormány segít ennek kifizetésében, vagy talál valamiféle megoldást a helyzet kezelésére. Ellenkező esetben az önerőből finanszírozott fejlesztések akadozhatnak és a pénzeszközöket át kell csoportosítani. A vírus óta alapvetően is spórolós üzemmódra váltott az önkormányzat, nem nagyon tudunk már tovább szorítani a nadrágszíjon.

A 700 fős Belezna önkormányzata ugyancsak tart attól, hogy a közvilágítás megemelheti a költségeket. Bődör István polgármester elmondta: a lámpatesteket néhány éve energiatakarékosra cserélték, eddig 50 ezer forintot fizettek, s egyelőre nem tudják, milyen mértékű lesz a drágulás. A hivatal és a többi közintézmény fűtése egyaránt saját, önkormányzati területről kitermelt fával történik. Ebből a szempontból nem érinti a falut az energiaválság.

- A lakosság nagy része ugyancsak fával fűt, számukra nagy segítséget jelenthet a napokban elindult tűzifaprogram – folytatta. – Megnyugtató lenne számukra, ha elindulna a lakossági napelemprogram is. Bár a támogatói szerződések megküldése folyamatban van, a konkrét beruházásokra biztosan várni kell.

A megkérdezett települések közül a Kanász János polgármester vezette Surdon a legnagyobb a baj, hiszen itt a gázfűtéses faluházat be kell zárni a magasra szökő energiaárak miatt.

Kanász János csalódott, hogy a megemelkedett költségek miatt be kell zárnia a faluházat. Az épületben csak a posta működhet tovább Fotós: Szakony Attila



- Az épületben működő posta vízellátásának kiépítését követően a kultúrházat legalább öt hónapra lezárjuk – mondta a településvezető. – Ahhoz, hogy a 44 radiátor 8-10 Celsius-fokon működhessen éves szinten eddig 1,2 millió forintot fizettünk. Ez a mostani áron 7 millió forintba kerülne, ezt lehetetlen kigazdálkodni úgy, hogy csak a kommunális adóból van bevételünk. Az orvosi rendelőben és az óvodában szintén gázfűtés biztosítja a meleget, bár az utóbbi esetében fatüzelésre válthatunk. Ezeken a helyeken kötelességünk biztosítani az ellátást. A hivatalban szintén fűthetünk fával is, viszont elképzelhető, hogy átszervezzük a munkát, átállunk a négynapos munkahétre, ami három nap spórolást eredményezne. Az idősek klubjában ugyancsak gázkazán működik, de ott szeretnénk fenntartani a szolgáltatást, ugyanis az egyedül élők gyakran ott melegednek.