Az egész napos programmal kapcsolatban Nagy István polgármester elmondta: sokéves hagyomány, hogy ezen alkalomkor főzőversenyt hirdetnek. Idén kicsit visszafogottabb volt a részvétel, tavaly 17, ebben az évben pedig 12 csapat nevezett, nekik az alapanyagokat az önkormányzat biztosította. A hangulatra nem lehetett így sem panasz, s finomabbnál finomabb ételek készültek. A rendezvényre nemcsak a helyieket várták, hanem azokat is, akiknek nemesnépi gyökereik vannak. Érkeztek is a programra egykori falubeliek, többen családjukkal, hogy a jó hangulatú falunapon szót váltsanak az ismerősökkel.

Nagy István arról is beszélt, hogy 2019-ben rendeztek találkozót az elszármazottaknak, ami jól sikerült, a következőt pedig 2024-re tervezik. Megtudtuk azt is, hogy fiatalodik a közel 130 fős falu, gyermekes családok is beköltöztek, összesen 25 gyermek él a településen. A polgármester elmondta: igyekeznek minél több programot szervezni, összefogni a helyieket és építeni a közösséget. Nyertes pályázatuk van a faluház belső felújítására, illetve temetőfejlesztésre és útfelújításra is nyertek támogatást. Ahogy a kifizetések megtörténtek, a munkákat is lehet tervezni. A jövőben szeretnék továbbá a műemlék haranglábat is megújítani.

A falunapon bemutatták a Nemesnép történetéről szóló tartalmas kiadványt is, melynek elkészültét segítette Németh László, a település díszpolgára, a Németh-Fa Kft. ügyvezetője. A kötetből minden falubelinek és elszármazottnak ajándékoztak.

Délután megtartották még a főzőverseny eredményhirdetését, a győztes a Barátság bátorság nevű csapat lett, amely hajdinás-vargányás húsgombóclevest főzött. A zsűrielnöki feladatokat Söre Csaba látta el, aki korábban az őriszentpéteri Pajta étterem séfje volt, mellette helyiek és elszármazottak alkották a bírálóbizottságot. A további programban rodeóbika- és karaokeversenyt is hirdettek.