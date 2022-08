A tíznapos összművészeti fesztiválra félidőig hatvanezren látogattak el. A Völgy első öt napján többször tehették ki a megtelt táblát a Színház Színpad, a Cirque du Tókert, a Petőfi Udvar, a Világzenei Udvar és a Hagyományok Háza FolkUdvar programjaira is, de népszerűek voltak az alkotó foglalkozások, a zenés-, verses-, énekes-, valamint színházi improvizációk, filmes és irodalmi programok is.

Jobbnál jobb programok kötötték le a nagyérdeműt, többek közt a Panoráma Színpadon először fellépő, tizedik születésnapjára készülő Blahalouisiana révén, de nagy sikert aratott a Bagossy Brothers Company, az Esti Kornél, a Vad Fruttik, a Margaret Island vagy Szabó Balázs Bandája is. Hatalmas buli kerekedett a Carson Coma, a Csaknekedkislány és a Bohemian Betyars nagyszínpados koncertjén, hogy csak párat említsünk a felejthetetlen esték közül. A Kőbánya Udvarba érkezett a Konyha, az Ivan and the Parazol, A Kiscsillag és a Lóci Játszik, a Petőfi Udvarban lépett fel a Kaukázus, Bocskor Bíborka, és Lill Frakk, valamint akusztikus koncerten zenélt Azahriah. A Pest-Buda udvar kerekasztalbeszélgetései után esténként a zenéé lett a főszerep, például az Irie Maffia vagy az Európa Kiadó révén. A Harcsa Veronika Udvarban állt színpadra a Karaván Família, Szilárd, és a Gyémánt Bálint Trió. A versudvarban a Kaláka, Lackfi János és Grecsó Krisztián mellett a zalai Laposa Julcsi népi hangszeres koncertjével is találkozhattak a fesztiválozók. A Momentán Udvarban tíz napig pörgött az impro, ahol idén Halász Judit életéből kiragadott pillanatokkal is játszott a társulat.

A FolkUdvarban többek között kalotaszegi és moldvai táncokat tanulhattunk, de azokra is gondoltak a szervezők, akik a természet iránt rajonganak: például a Kab-hegy barlangjaihoz indult botanikai túra. Archaikus fotóművészeti workshopokon ismerkedhettünk a száz esztendővel ezelőtti fotós eljárásokkal és önarcképünket is elkészíttethettük. A színház rajongóit 11 előadás is várta, köztük a legkisebbeknek is ajánlott Csizmás Kandúrral; a Cirque du Tókertben pedig az Operaház zenekara és énekkara előadásában tekinthettük meg Kodály Zoltán: Háry János című daljátékát.

Kapolcs főterén a fesztivál végéig megtekinthető volt a magyar street art egyik legismertebb művésze, Void alkotása – egy monumentális kapura készítette el „A város arca” című művét, melyre a Völgy végéig licitálni is lehetett: a befolyt összegből az Országút Magazin és a fesztivál a veszprémi Csolnoky Ferenc kórház gyermekrészlegét támogatja.

A fesztiválon ingyenes Csigabusz közlekedett a három település között, idén újdonságként pedig már Veszprémbe és Tapolcára is el lehetett jutni az ingyenes járatokkal, akár éjszaka is.

Galéria: