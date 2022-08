Nagy Bálint beruházásokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő emlékeztetett, e projekt előkészítése az elmúlt években történt, amikor megvizsgálták, melyek azok a közösségi terek, pontok Keszthelyen, amik fejlesztésre szorulnak, a mai kor követelményeinek megfelelően. Elsősorban a fiatalok javaslata alapján esett a választás a VSZK hátsó kerítése, illetve a busz- és a vasúti pályaudvar melletti árnyékos területre.

A Veszprém-Balaton 2023-projekt finanszírozásával került ide a kétállomásos hotspot, amelynek a környezetét is megújították. Az okospad lehetőség kínál a telefonok töltésére, emellett internetezni is lehet a segítségével. Nagy Bálint azt is elmondta, két hete működik a szolgáltatás, és a mérések alapján, ez idő alatt már több mint 3300-an használták.

Manninger Jenő, Keszthely polgármestere úgy fogalmazott az átadón: ezt a folyamatot – amelynek része az okospad mellett például a Keszthely.hu oldal megújítása, a Hello, Keszthely applikáció kifejlesztése – folytatni szeretnék. Arra készülnek, hogy a Területi operatív program keretében – amelynek keszthelyi terveit most állítják össze – digitális város-projektet indítanak, tovább bővítve a lehetőségeket, szolgáltatásokat, hogy minél jobb minőségben szolgáljak ki az itt élőket és az ide érkező turistákat.

Az okospad szolgáltatásait Manninger Jenő és Nagy Bálint is kipróbálta Fotó: Péter B. Árpád



Az okospad megújuló energiával működik, s az USB-portok segítségével akár vezeték nélkül tölthetők a „kütyük”. Az itt megpihenőket ingyenes internetelérés is várja.

A hotspot állomást a Keszthelyi Városvédő Egyesület tervei alapján készíttették. Az építmény különleges formájával felhívja magára a figyelmet, s extraként véd az eső ellen, sőt: a levegő minőségét is méri s ellenőrzi, tájékoztatást adva például a szennyezettségéről, a páratartamáról, emellett jelzi az UV-szintet és a hőmérsékletet is.

A VSZK mögött e beruházás részeként sétányt alakítottak ki, ahová hamarosan újabb, hasonló stílusú, a pihenést szolgáló padok kerülnek – a diákokat, az utazókat s az arra sétálókat szolgálva.