Lukács Tibor, Páka polgármestere elmondta: mintegy 40 millió forint áll rendelkezésükre, hogy a tervezett fejlesztéseket elvégezzék. Az összeg 95 százalékát, 38 millió forintot pályázaton nyertek el a Belügyminisztérium egyik kiírásán, a fennmaradó összeget a falu saját költségvetésből biztosítják.

– Megtörténik az épület akadálymentesítése, rámpát építünk a bejárathoz és a vizes helyiségeket is akadálymentessé tesszük mindkét szinten – beszélt a beruházás tartalmáról a polgármester. – A fűtési rendszert is korszerűbbre cseréljük, új kazánokat, új fűtőtesteket szerelnek be a helyiségekbe. Továbbá az emeleten a teljes villamoshálózatot átszerelik, újravezetékelik. Az emeleti házasságkötő terem, illetve a földszinti étkező új padozatot kapnak, és természetesen teljes festést is elvégezzük a végén belső terekben. Ezzel a kor kívánalmainak megfelelővé tesszük a hivatal épületét. A korszerűsítéssel várhatóan takarékosabban tudjuk majd fűteni az épületet.

Lukács Tibor hozzátette, hogy néhány éve szintén jelentős felújításon esett át az épület, a külső homlokzaton megtörtént a teljes nyílászárócsere, valamint szigetelték az épületet.

A hivatalban a felújítási munkák várhatóan ősz elejéig eltartanak, jelenleg az önkormányzat dolgozói a közös önkormányzati hivatallal szemközti művelődési házban végzik feladataikat és ott fogadják az eddigiek megfelelően az ügyfeleket.