Hencsei Margit polgármester elöljáróban elmondta: a Magyar falu program keretében meghirdetett pályázattal önkormányzatuk közel 6 millió forintot nyert közterületi játszótérfejlesztésre.

- Több helyszín is felvetődött, hogy hová kerüljenek az új játszóeszközök, míg végül a képviselő-testület döntése értelmében a faluközponti árnyékos hely, a Kútvölgy lett a befutó, itt valósult meg a beruházás - magyarázta Hencsei Margit. - A gyerekbarát tér nagy előnye, hogy mivel távolabb esik a főútvonaltól, így a szaladgáló gyerekek biztonságát nem fenyegeti a nagy járműforgalom. A támogatásból egy többfunkciós játszótorony készült, mely többféle mászórészt és csúszdát foglal magában, a legkisebbekre gondolva pedig egy rugós lovacska is került a térre. Nagy népszerűségnek örvend az első napoktól fogva a drótkötélpálya, melyből nem sokat lehet találni a hozzánk hasonló méretű településeken. Mivel ez a játékelem fémszerkezetű, reméljük, évekig élvezhetik majd a gyerekek.

A polgármester hozzátette: az új játékok mellett meghagyták a régi, de még elfogadható állapotú játszóeszközöket is, melyeket felújítottak, így most szinte eredeti szépségükben pompáznak a lengőhinták és a mérleghinták is. Mint rámutatott: nagy hiányt pótol a most elkészült komplexum, mert nem volt a településen modern, a mai kor követelményeinek megfelelő játszótér. A kihasználtsága biztosított, hiszen - a településvezetés legnagyobb örömére - sok a gyermek a faluban.