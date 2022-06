Gelse azok közé a települések közé tartozik, amelyek 2014-ben már csatlakoztak a Nemzeti Művelődési Intézet országos és méltán népszerű „Újra öltünk és örökítünk” projektjéhez. Az intézet minden szükséges feltételt megteremtett a csoportoknak. A munícióval pedig jól gazdálkodtak a hímző hölgyek, akiknek a tanulását, gyarapodását támogatta a település vezetése és a Princivil Értékteremtő Egyesület is. Már ezekben az években is a közművelődési feladatok ellátásában jeleskedett Jakabfiné Bársony Judit.



– A Nemzeti Művelődési Intézet lehetőséget kapott közel háromezer szakkör támogatására – mondta Matyasovszky Margit, az intézet Zala megyei igazgatója. – A „Tudásunkkal kézenfogva” program ismét lehetőséget biztosított a hímzőszakkörök létrejöttéhez vagy további fejlődéséhez. Gelsén az elmúlt évben indult hímzőszakkör az utánpótlás neveléséről is szólt, fiatalok csatlakoztak az anyaföldbe mély gyökerekkel kapaszkodó népi hímzés elsajátításához. Most ismét megcsodálhatjuk a népi kultúra gyöngyszemeit, melyeket ez a csodálatos kiállítás tár elénk.



Matyasovszky Margit, hozzátette: a kézművesmesterségek alapjai­nak elsajátítására irányuló 60 órás akkreditált képzések májustól folyamatosan indultak.

A képzéseket a Hagyományok Háza szervezi, melyeken a részvétel szintén díjmentes. A módszertani képzést intézetük valósítja meg.