A tegnapi sajtótájékoztatón Lekszikov Csaba főszervező elmondta: a két nap során közel 800 táncos lép színpadra az Erzsébet téren. A rendezvény egyik leglátványosabb attrakciója a táncosok felvonulása lesz, a menet jövő szombaton 15 órakor a Kanizsa Arénától indul és az Erzsébet térre érkezik.

– Hatalmas összefogásra volt szükség, hogy megrendezhessük ezt a kétnapos fesztivált, az egyesület több pályázaton is nyert támogatást, illetve egy mecénás is jelentős támogatást nyújtott – árulta el Lekszikov Csaba, aki jelezte: közel 9 millió forintos büdzséből gazdálkodnak. – Szeretnénk, ha igazi fesztiválhangulat uralkodna, ezért koncertekre is sor kerül, jövő pénteken fellép például a Tom White and the Mad Circus, este pedig a Héliosz zenekar bulija várja az érdeklődőket. Szombaton Szulák Andrea a Don Lázi zenekarral lép fel, este pedig az Ocho Macho ad koncertet.

Balogh László polgármester, Berta Krisztián és Gábris Jácint képviselővel közösen úgy fogalmazott: noha az önkormányzat nehéz helyzetben van a Sberbankban ragadt források miatt, minden követ megmozgattak, hogy a pandémiával terhelt elmúlt két év után végre szórakozhassanak, ünnepelhessenek a nagykanizsaiak.