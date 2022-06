Mint Gryllus Dániel, a fesztivál egyik alapítója, a Kaláka együttes vezetője felidézte, a gyökerek a nyolcvanas évekbeli diósgyőri Kaláka Fesztiválhoz kapcsolódnak. A magyarföldi fesztivál pedig az őrségi településen adakozásból felépített ökumenikus templom felszentelésének első évfordulóján, 2011-ben megrendezett zenés összejövetel továbbélését jelenti. Ez az ünnep nőtt fesztivállá, ahol a fatemplomban és a szabadtéri színpadon számos program váltja egymást, ahol a házigazda a fatemplom megálmodója, Magyarföld volt polgármestere, Rátóti Zoltán és Gryllus Dániel.

A július 8-án, pénteken kezdődő különleges atmoszférájú eseményt a szabadtéri koncertek, az irodalmi műsorok és a szakrális előadások teszik egyedivé. Lesz jazz, népzene, énekelt vers és irodalom is. Olyanok lépnek fel Magyarföldön mint például a nyitó napon 17 órakor a beás és lovári cigány népzenét játszó Romungro, 18 órakor Takáts Eszter és Molnár Zoltán duó ad koncertet ősszel megjelenő lemezükről és a korábbi dalokból válogatva. Őket a Kalákával karöltve a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar követi. Utóbbi vezetője, Tóth László arról számolt be, hogy hagyományos résztvevői a magyarföldi fesztiválnak. Ez alkalommal klasszikus zenével, Beethoven C-moll zongoraversennyel kezdenek, aztán a Kalákával egészülnek ki. Aznap este Tóth László részese lesz a Bartók és a parasztzene című előadásnak is Bognár Szilvi és Szokolay Dongó Balázs társaságában.

A pénteki programban lép fel a Csík zenekar is, este fél kilenckor.

Gryllus Dániel, Tóth László és Takáts Eszter a sajtótájékoztatón

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

A zenei kínálat mellett három különleges kiállítás lesz látható a három nap alatt: a Fatemplomban Korzenszky Richárd emeritus tihanyi perjel fotóit Ég és Föld között címmel, míg a Pajtában A szakralitás misztériuma című tárlatot. Emellett a Halmos Béla népzenész emlékét felidéző koncert kísérőprogramjaként a róla szóló kiállítás nyílik meg.

A vasárnapi programon részt vesz a Magyar Honvédség Légierő Zenekara, tér- vagy másként rétzenéjük után a hagyományhoz illő módon ökumenikus istentisztelet tartanak, amelyen a fesztivál művészei is részt vesznek. Szolgálattevő lelkészek: Korzenszky Richárd emeritus tihanyi perjel, Fekete Károly református püspök, Laborczi Géza evangélikus lelkész lesz. A fesztivál utolsó programjaként vasárnap 14 órától Hit és művészet témakörében vezet beszélgetést Laborczi Géza evangélikus lelkész Korzenszky Richárd, Fekete Károly, valamint Gryllus Dániel részvételével.

A Fatemplom Fesztivál programja

JÚLIUS 8. PÉNTEK

17 óra Romungro

18 óra Takáts Eszter (duó)

19 óra Zalaegerszegi Szimfonikusok és a Kaláka műsora

20:15 A szakralitás misztériuma – kiállítás megnyitó a Pajtában

20:30 Csík zenekar

22 óra Bartók és a parasztzene Közreműködik: Bognár Szilvia, Szokolay Dongó Balázs, Tóth László

JÚLIUS 9. SZOMBAT

15:30 Neil Young Sétány

16:30 Petruska

17:30 Kaláka

18: 45 Ég és Föld között- kiállítás megnyitó Korzenszky Richárd emeritus tihanyi perjel fotóiból

19:00 B4 - Bolyki Balázs és fiai

20:15 Aranyosra festem – kiállítás megnyitó

20:30 Aranyosra festem – Halmos Béla 75 Közreműködik: Jantyik Csaba, Jantyik Zsolt, Szalonna és bandája, Gryllus Dániel

22:00 PASO

JÚLIUS 10. VASÁRNAP