Az iskola pedagógusa, Jeszenői Csaba is elkísérte a társaságokat. Elmondta: meglátogatták a magyarkanizsai testvériskolájukat, s tanórákon vettek részt, de megismerhették a hertelendyfalvai egykori magyar iskolát is, ahol most két osztályban összesen négy gyermek jár magyar tagozatra.

- A magyar szecesszió legkiválóbb alkotásaiban gyönyörködhettünk Szabadkán és Zentán - mesélte. - Mindkét utat végigkísérte a török elleni háborúk története és a magyar-szerb együttélés rengeteg eseménye, tragédiája. Számtalan amolyan virtuális találkozást élhettek át a gyerekek a történelem, építőművészet, irodalom, képzőművészet, filmművészet és sport nagyjaival. Ahol tornyot láttunk, oda fel is mentünk, s különleges élményt jelentett átkelni komppal a Dunán. Mint rozgonyisoknak, kihagyhatatlan volt a galambóci vár, ahol 1428-ban az Arany János által is megénekelt csatában Szentgyörgyi Cecília megmentette férjét, Rozgonyi Istvánt, s Zsigmond királyt. A Vaskapu-szorosban tett rövid utazás káprázatos kontrasztot jelentett az alföldi táj után. A bukovinai székelység története, s bizonyos értelemben kálváriája elevenedett meg előttünk azon a három napon, amit Székelykevén töltöttünk.

Hozzátette: utóbbi élményeken túl megkerülhetetlen téma volt Trianon kegyetlensége és annak a tragédiának a megértetése a gyerekekkel, amely felülmúlja Muhit, Mohácsot és Aradot. Ez az esemény adja véleményük szerint a Határtalanul! utazások lényegét, hogy a nemzeti összetartozás eszméjének elfogadásán keresztül határon túli nemzettársaikat ugyanolyan magyaroknak fogadják el, mint amilyenek az anyaországban élők.